Atterrissage post-Covid brutal pour de nombreuses entreprises

Retour à la normale brutal pour de nombreuses entreprises qui avaient pu profiter du Covid pour doper leur croissance de manière spectaculaire. Les cinquante plus grands gagnants de la pandémie ont vu récemment leur capitalisation s'effondrer de 1500 milliards de dollars, soit un tiers de leur valeur.

Parmi les entreprises stars du Covid, il y a bien sûr Zoom que beaucoup ont découvert avec le télétravail. L’action de la société américaine proposant un service de conférence à distance avait gagné jusqu’à près de 800% pendant la pandémie. Et depuis, le retour au bureau semble avoir bien refroidi les investisseurs, Zoom ayant perdu quatre cinquièmes de sa valeur.

Retour au bureau également pour les utilisateurs des vélos d’appartement américains Peloton qui a perdu 97% de sa capitalisation boursière depuis 2020. Même destin pour Tesla ou Shopify.

Une bulle qui s'est dégonflée?

Pour John Plassard, spécialiste en investissements et directeur à la banque Mirabaud & Cie, il ne s'agit pas seulement d'un effet de bulle qui s'est dégonflée. Selon lui, il y a aussi eu une mauvaise vision de certaines entreprises qui pensaient que la crise du Covid durerait beaucoup plus longtemps.

"On a quand même certaines entreprises qui ont produit plus qu'elles ne devaient. Elles pensaient probablement que le choc du Covid serait permanent. Elles avaient donné des estimations de ventes qui étaient largement supérieures à la réalité. Evidemment, à chaque fois que les entreprises manquent leurs estimations, c'est sanctionné immédiatement en bourse", explique-t-il au micro de La Matinale.

La sortie du Covid, est-ce un retour à la case départ? Ou certaines entreprises ont-elles réussi à se renforcer durablement? Tout dépend du secteur, répond John Plassard.

"Si on prend le secteur pharmaceutique, les entreprises comme Moderna et Pfizer qui étaient directement liées à l'évolution de la pandémie n'ont pas pris de nouvelles places. Dans le secteur de la technologie, c'est un peu différent parce que, juste après le Covid, on a eu un nouveau relais de croissance qui a été l'intelligence artificielle."

Atterrissage brutal ou retour au rythme de croisière: quoi qu'il en soit, la fièvre boursière est bien retombée.

Frédéric Mamaïs/fgn