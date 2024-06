Podcast - C'est quoi le matrimoine?

Lausanne accueillera ses premières Journées du matrimoine en septembre prochain. Leur but: mettre en lumière le travail de créatrices, parfois peu connues du grand public. Mais qu'est-ce que c'est exactement le matrimoine? Depuis quand en parle-t-on?

Le matrimoine est constitué de "tous les biens culturels transmis par nos mères, par les créatrices qui nous ont précédés", précise Aurore Evain, metteuse en scène et chercheuse. Dans le Point J, elle explique pourquoi il est aujourd'hui important de mettre en lumière le travail des femmes créatrices.

C'est au 17e siècle, que l'on va faire disparaître des mots comme autrice, matrimoine et peintresse. On va tout simplement masculiniser la langue, y compris au niveau des accords grammaticaux Aurore Evain, metteuse en scène et chercheuse

Les projets qui visibilisent leurs créations sont de plus en plus nombreux: expositions, ouvrages et conférences notamment. Lausanne accueillera les premières Journées du matrimoine en septembre prochain, une initiative nécessaire pour visibiliser un "matrimoine passé mais aussi actuel", estime Carla Caucotto, co-organisatrice de l’événement.

Journaliste: Mathilde Salamin

Réalisateur: Kyanu Kombot-Naguemon