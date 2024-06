Les cérémonies laïques peuvent à nouveau être célébrées dans les temples neuchâtelois

Les communes neuchâteloises et l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise (EREN) ont trouvé un terrain d'entente au sujet des cérémonies laïques dans les temples. Dès 2025, les communes seront invitées à recourir à un répertoire tenu par l'EREN au moment de mettre les lieux à disposition des usagers. Une série de recommandations précise aussi les conditions d'octroi.

L'accord permet, "au sein des édifices publics communaux à destination religieuse, la tenue de cérémonies laïques dans le respect des principes constitutionnels et concordataires", ont indiqué jeudi l'Association des communes neuchâteloises (ACN) et l'EREN dans un communiqué commun.

Fin janvier 2023, le Synode de l’EREN annonçait sa volonté de ne plus autoriser les cérémonies non légitimées par l’Eglise à l'intérieur des édifices religieux. La décision a suscité une levée de boucliers de la part des communes neuchâteloises, à qui appartiennent la plupart des temples, églises et chapelles du canton.

Ces dernières estimaient que l’interdiction unilatérale des cérémonies laïques n’était pas conforme au concordat réglant les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues du canton. Dès lors, l’ACN et l’EREN ont convenu d’un moratoire suspendant les décisions prises et un groupe de travail conjoint s’est mis autour de la table.

Mieux encadrer

"Ces négociations, menées dans un climat très constructif, ont abouti à un document concis qui institue une série de recommandations pour la mise à disposition des espaces culturels propriétés des communes", peut-on lire dans le communiqué. Le but de ce texte est d’élargir, tout en l’encadrant mieux, la pratique des cérémonies laïques, notamment de mariage ou d’enterrement.

Le document veut éviter des célébrations qui contreviendraient à la paix civile et aux principes constitutionnels ainsi qu’à la destination religieuse des édifices culturels communaux. Il prévoit par exemple que les personnes désirant conduire une cérémonie laïque présentent un dossier afin de pouvoir figurer dans un répertoire de référence tenu par l’EREN et mis à disposition des communes.

Divers profils sont concernés: les officiants ou célébrants laïcs, les entrepreneurs de pompes funèbres ou encore les personnes présidant une cérémonie nuptiale ou funèbre à titre de proche ou d’ami. Les communes seront invitées de leur côté à privilégier l’utilisation de la liste des célébrants agréés par l’EREN lors de la mise à disposition de lieux consacrés.

Modalités d'usage

Ces recommandations précisent également les modalités d’usage pour les cérémonies religieuses. Ainsi, les personnes officiant dans un temple neuchâtelois pour le compte d’une Eglise ou d’une communauté chrétienne reconnue par la Communauté œcuménique de travail des Eglises chrétiennes du canton de Neuchâtel (COTEC-NE) n’auront pas besoin de figurer dans le répertoire de l’EREN.

