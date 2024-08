Faire du stop sur un banc, refroidir les villes et finir en humus

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info



Bonjour et bienvenue dans Suisse good !



Comme vous pouvez le voir, le décor a changé pour la rentrée. Mais le menu, lui, reste le même: des infos locales et inspirantes, qui font du bien et que vous avez peut-être manquées cet été.

Parc Gruyère Püays-d'Enhaut - www.gruyerepaysdenhaut.ch Les "bancs-stop" de Château-d’Oex gagnent en popularité / Le Journal horaire / 28 sec. / le 12 août 2024

Des bans pour l'auto-stop

S'asseoir sur un banc, faire coulisser une pancarte et attendre qu'une voiture s'arrête pour vous emmener à destination. C'est le concept développé à Château-d'Oex (VD). Initialement destiné aux seniors, ce mode de transport solidaire est désormais ouvert à tout le monde.

>> En savoir plus : Les "bancs-stop" de Château-d’Oex, une sorte d’autostop destiné aux aînés, gagnent en popularité

Echange d’appartement / Mise au point / 12 min. / le 18 août 2024

Échanger son appartement

"H seul 80 ans échange 5 pièces contre 2,5 pièces. Idéal pour famille." Ce genre d'annonce pourrait se généraliser pour répondre à la pénurie de logements dans les villes suisses et permettre aux locataires d'adapter leur logement à leurs besoins. La Ville de Lausanne expérimente ce type d'échanges, tandis qu'à Zurich il existe un "Tinder de l'immobilier".

>> En savoir plus : Face à la pénurie de logement, l'échange d'appartements séduit

Comment refroidir la ville ? / basik / 26 min. / le 19 août 2024

Comment refroidir les villes?

Arbres, étangs, brumisateurs, couloirs à vent ou encore sols clairs, les moyens de faire baisser les températures en ville sont nombreux. Et nécessaires alors que le nombre de nuits tropicales explose. Tour d'horizon entre Sion et Lausanne.

>> En savoir plus : Comment refroidir les villes suisses?

La REGA introduit une approche automatisée sur certains hôpitaux par mauvais temps / 19h30 / 2 min. / mardi à 19:30

Sauvetage par tous les temps

En Suisse, chaque année, environ 600 personnes ne peuvent pas être secourues en hélicoptère à cause du mauvais temps. La Rega de l'Oberland bernois teste des approches automatisées, afin de pouvoir palier les mauvaises conditions météorologiques. Un projet pilote qui intéresse jusqu'en Norvège.

>> En savoir plus : La Rega de l'Oberland bernois teste un système pour rejoindre l'hôpital par tous les temps

L’humusation, ou finir en compost après son décès, plutôt qu’être enterré dans un cimetière

Finir en humus

Et si à votre mort, vous vous faisiez composter, plutôt qu'enterrer ou incinérer. Il suffit de 9 mois pour se transformer en terreau ou en humus. Cette façon originale de retourner à la terre et de réintégrer l'écosystème naturel pourrait bientôt être possible à Genève.

>> En savoir plus : Devenir du compost après la mort, Genève envisage l'humusation pour les défunts

© Mobile Crisis Construction Eurêka - Une usine mobile qui crée des briques de construction Lego géantes pour reconstruire l’Ukraine / Eureka / 2 min. / mercredi à 06:48

Des briques pour l'Ukraine

Reconstruire l'Ukraine. La formule revient souvent depuis le début du conflit. Une entreprise australienne propose une technologie inédite pour y contribuer. Une usine transportable pour fabriquer des briques à partir des gravats. Des briques particulières, puisque leur forme s'inspire des Lego.

Martial Richoz reçoit un bus / Télé Journal / 3 min. / le 17 septembre 1986

Un bus pour l'homme-bus

Dans les années 80, Martial Richoz sillonnait les rues de Lausanne avec ses drôles de machines bricolées en hommage aux bus de la ville. Celui qu'on surnommait "l'homme-bus" est décédé cet été. Et si certaines de ses créations son visible au Musée de l'Art brut, lui-même avait reçu un bus de la ville, parqué dans le jardin de son psychiatre.

Et sinon, une autre nouveauté pour cette rentrée: dès ce samedi, Suisse Good se déclinera également en chronique radio. Vous pourrez m'entendre - ainsi que des extraits des reportages dont je vous parle - dans Le 6-9 sur La Première, chaque samedi à 8 heures.

Belle semaine et à lundi - ou samedi - prochain!