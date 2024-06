La Ville de Bienne veut faire revivre son Palais des Congrès

La Ville de Bienne souhaite donner "une nouvelle vie" au Palais des Congrès, un des symboles de la cité horlogère. Elle lance un appel d'offres en vue de la planification des travaux nécessaires pour ce vénérable édifice construit en 1966.

Il s'agit de retrouver la vision des débuts, lorsque le Palais des Congrès était le lieu de rencontres privilégié des Biennois, écrit lundi la Ville. Ce faisant, il convient de s'adapter aux besoins et aux tendances du jour.

L'appel d'offres public est lancé en vue d'une affectation pilote de trois ans, qui doit permettre de mieux cerner les besoins. Le concept d'exploitation doit être revu, avant la rénovation complète du bâtiment.

Outre les contraintes techniques et architecturales, il faudra tenir compte des aspects sociaux, culturels et économiques, écrit la Ville, qui avait invité l'an dernier les institutions locales à participer à un processus coopératif sur l'utilisation future du Palais des Congrès.

Ce dernier héberge actuellement une piscine, une salle de spectacles, un fitness et un espace santé et remise en forme, notamment. La tour adjacente, qui accueille essentiellement des bureaux administratifs, est également concernée par la procédure. L'idée est de redynamiser l'ensemble du complexe et "peut-être de créer plus de synergies entre les deux parties", a expliqué le responsable du Département des constructions Yanick Jolliet.

Faire rayonner l'édifice

L'affectation pilote de trois ans doit permettre de faire émerger de nouvelles idées afin de tirer profit de la singularité du site. Il faudra trouver un mandataire qui fera des propositions concrètes. Les enseignements acquis serviront à définir le programme d’agencement des locaux et à optimiser l’architecture du bâtiment lors de sa rénovation intégrale.

L'appel d'offres est mené en coordination avec CTS (Congrès, Tourisme et Sport), la société municipale qui exploite l'édifice. Un concours d'architecture sera lancé au terme de la phase de test de trois ans. Au final, le but est de "faire rayonner le Palais des Congrès au-delà de la région, grâce à sa programmation", affirme la Ville.

