Djokovic a haussé le ton et s'est rassuré. "Mais je peux encore mieux jouer", lance-t-il

Face à un Tallon Griekspoor autrement plus dangereux que Yannick Hanfmann, Novak Djokovic a livré un bien meilleur tennis en quarts de finale du Geneva Open. Il le confirme: ses sensations vont crescendo.

La bonne nouvelle est là, pour le Parc des Eaux-Vives: devant ce Néerlandais aux lourdes frappes et aux belles gifles de coup droit, Novak Djokovic a élevé son niveau de tennis d’un bon ton pour poursuivre sa route au Geneva Open. Alors bien entendu, tout ne fut pas parfait dans le jeu du Serbe, mais clairement son retour de service a déjà gagné en qualité en comparaison avec sa prestation de la veille devant Yannick Hanfmann. Ses déplacements sont également apparus moins empruntés. Et surtout, en s’évitant de subir la loi de Tallon, le Serbe a su passer outre un obstacle autrement plus conséquent que celui représenté par l’Allemand. "C’est une grande victoire au regard de mon année", a-t-il soufflé.

Mais force est de reconnaître qu’il s’est fait peur, le no1 mondial, emportant dans sa frayeur le public des Eaux-Vives en diffusant bien malgré lui un frisson dans les travées, notamment lorsqu’il a dû écarter 4 balles de première manche – dont 3 de suite. A ce moment-là, deux hérons s’écharpaient dans le ciel du Parc et les supporters drapés dans les couleurs serbes (et même les Genevois..) se faisaient un sang d’encre.

Le match aurait pu prendre un tout autre sens si Griekspoor avait su convertir ses occasions dans le 1er set Novak Djokovic, no1 mondial et demi-finaliste du Geneva Open 2024

Sauf qu’un coup de pouce d’un Griekspoor petit à petit moins tranchant pour avoir fini sur le coup de 13h45 son 8e de finale entamé la veille a évité à leur héros de faire des heures sup. "C’est vrai que la rencontre aurait pu prendre un tout autre sens si mon adversaire avait converti ses occasions, a remarqué l’enfant de Belgrade. Jusque-là, mon objectif était de rester au contact, car les conditions étaient différentes de la veille et lui était meilleur que moi. Mais lorsqu'il a eu des opportunités, j’ai su trouver les bons angles au service et lui m’a un peu aidé avec ses fautes."

Pour la tête d’affiche de cette édition 2024, la finale se rapproche déjà. "C'est bien, c'est un pas de plus", glisse-t-il. Mais dans l’immédiat, donc avant de penser à samedi, la suite s’appelle Tomas Machac (à prononcer "Maratch"), 23 ans, toutes ses dents, 44e mondial qui l’avait poussé au tie-break du 3e set voici 15 mois à Dubaï (lire encadré ci-dessous). "Je sais que je peux encore mieux jouer que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant", (r)assure Novak Djokovic.

Le public et les héros s'en réjouissent.

Arnaud Cerutti, Genève

>> A lire aussi : Le Geneva Open a encore fait le plein et son avenir s'annonce radieux