Le Geneva Open a encore fait le plein et son avenir s'annonce radieux

Avec des guichets fermés tous les jours et la présence de phénomènes du tennis, la 9e édition a confirmé la qualité du Geneva Open. Malgré la menace de Hambourg dès 2025, il semble que l'épreuve du Parc des Eaux-Vives a encore de belles années devant elle.

Présence du no1 mondial, d’un autre "Big Four", d’un triple finaliste de Grand Chelem, guichets fermés tous les jours, ambiance incroyable et satisfaction des joueurs; avant même son sprint final, le Geneva Open 2024, comme plusieurs de ses précédentes éditions, peut déjà être considéré comme une réussite. Même la météo a été assez clémente jusque-là, si l’on se souvient ce qui avait été annoncé avant l’épreuve. Les planètes se sont donc encore une fois alignées et l’ATP 250 romand est bien devenu une référence. "L’engouement pour le Gonet Geneva Open est incroyable, la billetterie a été prise d’assaut (ndlr: y compris pour le samedi des qualifications!), c’est extraordinaire", s’enthousiasme à juste titre Thierry Grin, directeur du tournoi.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Même lorsque certains billets ont été rendus par leurs détenteurs, ils sont immédiatement repartis. Il y a bien sûr eu un effet Murray et un effet Djokovic sur la vente des sésames, mais avant même l’annonce des présences de ces deux monstres sacrés, les demandes étaient fortes et les augures étaient bons pour cette 9e édition. A croire que Genève est bien une ville de tennis et que les Romands ont pris date avec le tournoi du bout du Léman. "Je crois effectivement que les spectateurs ont désormais l’habitude de noter cette semaine de mai dans leur agenda, reprend Thierry Grin. La politique des prix n’a pas changé ici, les billets sont très demandés, les abonnements prisés; le tout alors qu’on ne dévoile pas de noms trop tôt avant le tournoi."

Pour éviter les fausses promesses, les organisateurs évitent effectivement les… effets de manche en amont, mais ils se démènent en coulisses afin d’attirer les meilleurs joueurs. "Qu’une star vienne une fois, ça peut être un coup de chance, une deuxième fois aussi, mais trois fois de suite, on ne parle plus de chance, mais de métier, de sérieux…", souriait ainsi Gerard Tsobanian, l’un des propriétaires du Geneva Open, au micro de Sport Dimanche. L’homme est sérieux, a de l'entregent et une connaissance incroyable du tennis, de ses arcanes, de ses acteurs, soit tout ce qu’il faut pour que le rendez-vous des Eaux-Vives dispose chaque année d’un tableau en or massif.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Jusqu’à quand? Le retour au calendrier du tournoi de Hambourg, estampillé ATP 500, à partir de l’année prochaine ressemble à une menace pour la prospérité du Geneva Open. Faux, à entendre Thierry Grin! "Cette concurrence ne nous fait pas peur, affirme le finaliste de la Coupe Davis 1992. Oui, cette ville a une histoire, un stade, un toit et des atouts, mais c’est le nord de l’Europe, avec des conditions totalement différentes de celles que nous offrons et des terrains lourds. De plus, le tableau devrait être plus grand, alors que les têtes de série ici n’ont que 4 matches à jouer si elles atteignent la finale. A quelques jours de Roland-Garros, cela peut faire réfléchir les joueurs phares…"

Le sponsor principal de l’épreuve genevoise, la Banque Gonet, elle, pourrait bien repartir pour plusieurs tours, à Genève. Son contrat actuel court jusqu’en 2025. "A l’heure où l’on se parle, nous disposons d’une option pour les éditions 2026 et 2027, option que nous pouvons activer jusqu’à la fin de l’édition 2025", indique Pascal Pupet, conseiller de la Direction générale.

Au vu de l'engouement de ces derniers jours et de la popularité à la hausse du Geneva Open, le Parc des Eaux-Vives n'est pas près d'en finir avec le tennis de (très) haut niveau.

Arnaud Cerutti, à Genève