Pour Djoko, des hourras, un gâteau mais un brouillon aussi

Entrée en lice gagnante et pluvieuse pour Novak Djokovic au Geneva Open, mais impression mitigée sur son tennis. Reste que le public a apprécié ce mythique 37e anniversaire.

Peut-être frustré que Novak Djokovic possède 24 titres du Grand Chelem dans sa besace, 4 de plus que "Le Maître", le coquin ciel suisse, visiblement plus revanchard que les amoureux de tennis, est venu déverser ses larmes sur le Geneva Open, plombant quelque peu l’entrée en lice de la tête de série no1, laissant planer un moment l’incertitude sur l’issue de son 8e de finale avec Yannick Hanfmann. Accablé par l’orage, le Serbe avait dit "stop" de lui-même, peu avant 19h00, à 5-3 en sa faveur, et après avoir écarté 4 balles de break. C’est sous des huées de dépit que les deux hommes avaient alors regagné les vestiaires. Dont ils ne sont ressortis qu’un tour d’horloge plus tard, pour que le détenteur du trône s’impose finalement, sans toutefois avoir endossé son habit de lumière, mais aux huées ont alors succédé les hourras. Une 1100e victoire sur le circuit valait bien cela (lire encadrés)!

Avant l’interruption qui a perturbé ce mercredi mythique, la journée avait été belle, baignée par le soleil et animée par les clubs de tennis venus en nombre déverser, eux, leurs chasseurs d’autographes. Des gamins hauts comme trois balles jaunes couraient aux quatre coins du Parc des Eaux-Vives. "Paraît qu’y’a Djoko?" Oui, il arrive de suite, "Nole", pour s’échauffer sur un court annexe. Cohue directe. "Joyeux anniversaire" à la pelle, entonnés pour celui qui souffle sur les bords du Léman ses 37 bougies ce 22 mai. Mise en train pépère pour l’intéressé. Avec pour objectif de se rassurer quelques minutes plus tard face à l’escogriffe de Karlsruhe.

Novak Djokovic a par moments joué à se faire peur. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Sauf que l’impression est diffuse, ensuite; confirmation que le tennis du Serbe n’est pas tout à fait réglé. Oui, la balle peut jaillir magnifiquement de sa raquette, comme sur cette fusée de coup droit sur le septième point de la rencontre, mais ce n’est qu’une éclaircie dans une prestation cahin-caha, faite de déplacements aléatoires, de coups droits en retenue, marquée par un manque de confiance manifeste et légitime eu égard à son entame d'exercice. Aussi parce que Hanfmann, juché sur ses grands compas, a, à certains instants, crânement joué sa chance. Mais pas que.

Il y a bel et bien eu des allures de brouillon dans le jeu de "Djoko". Non, pas de quoi en faire un drame face au 85e mondial, bien trop gentil au point de laisser filer les 6 derniers jeux du match. Sauf que la copie du Serbe pourrait être remise à l’envoyeur contre un adversaire de plus haut niveau, comme par exemple plus loin dans ce tournoi ou dans quelques jours à Roland-Garros, "le premier de mes quatre gros objectifs de l’année", rappelle le futur cousin par alliance de Timothé Cognat.

Novak Djokovic, dépité par le ciel helvétique, mais qualifié pour les quarts de finale tout de même. [Pascal Muller/freshfocus - Pascal Muller/freshfocus]

Reste que l’essentiel est sauf, et le tournoi aussi, douché mais pas coulé, puisque la vedette 2024, "sa" vedette, est toujours en lice. Novak Djokovic, qui a fini tambour battant, a même pu souffler ses bougies et savourer une tranche de gâteau (sans gluten?). Jeudi, vers 15h30, le meilleur joueur de la planète devra remettre le couvert face à Denis Shapovalov ou Tallon Griekspoor. Un autre jour. Un autre adversaire. Mais toujours avec de la pluie sur le radar, pile vers l’horaire de son quart de finale. Foutu ciel suisse!

Arnaud Cerutti, Genève

>> A lire aussi: : En tennis, l'art subtil (et délicat) des conférences de presse et Novak Djokovic réussit son entrée en lice