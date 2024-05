Novak Djokovic: "J'ai reçu un accueil fantastique. A Genève, je me sens comme à la maison..."

Tête d'affiche du tournoi, Novak Djokovic entre en lice mercredi soir (18h00 sur RTS 2) au Geneva Open. Le Serbe a été émerveillé par l'ambiance des Eaux-Vives et a semble-t-il déjà conquis les coeurs.

Emportés par la foule, les spectateurs du Geneva Open ne forment presque qu'un seul corps, tous écrasés les uns contre les autres sur les barrières, derrière lesquelles s'entraîne Novak Djokovic. Sous le soleil de plomb des Eaux-Vives, les gens n'ont d'yeux que pour le court 1 où frappe le Serbe en compagnie d'un certain Casper Ruud. Le central? Abandonné des regards. Délaissé. Christopher Eubanks et Tallon Griekspoor combattent dans l'anonymat - le Néerlandais finira par s'imposer. Sans doute entendent-ils tout de même, entre un coup droit et un revers, les "Nole", les "Djoko", les "Novak", qui jaillissent dans le ciel genevois.

Lui, le no1 mondial, a été émerveillé par l'accueil qui lui a été réservé. "Franchement, il n'y a pas plus belle sensation que de ressentir le soutien des gens ici, témoigne-t-il en français. J'ai reçu un accueil fantastique. A Genève, cette ville que je connais bien, je me sens comme à la maison. Je me réjouis de jouer demain devant ma famille que je ne vois hélas pas aussi souvent que j'aimerais."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Sa tante et ses cousines habitant la Cité de Calvin, Djokovic était d'autant plus motivé à venir disputer ce Geneva Open. "Je dois remercier les organisateurs du tournoi d'avoir pensé à moi et de m'offrir la possibilité de trouver de nouveaux repères avant Roland-Garros", dit-il. Avant de reprendre: "Je m'étais déjà entraîné à Genève, mais pas dans ce club des Eaux-Vives. L'environnement est exceptionnel, l'énergie qui se dégage est incroyable. C'est l'un des plus beaux clubs que j'ai vus dans ma carrière."

Sur le plan du tennis pur, le Serbe ne cache pas se chercher encore beaucoup. "Je n'ai joué que 4 tournois cette année, ce qui est très peu par rapport à toutes mes saisons précédentes. J'ai besoin de monter en puissance pour Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux et l'US Open, qui sont vraiment mes quatre gros objectifs de 2024. J'espère donc pouvoir disputer plus qu'une rencontre ici."

Novak Djokovic tout heureux de s'exprimer en conférence de presse, où il a parlé en anglais mais surtout en français. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Parce qu'il n'a pas encore soulevé de trophées cette année, "Nole" ne parle pas de titre, mais nul doute que l'idée d'inscrire son nom au palmarès du "GO" trotte dans un coin de sa tête. "C'est déjà beaucoup d'émotions d'être ici et on verra jusqu'où je peux aller", ajoute-t-il.

Yannick Hanfmann, qui a privé le public genevois d'un affrontement Djokovic-Murray, endosserait volontiers le costume de poil-à-gratter. Mais l'Allemand s'exposerait ainsi aux foudres des spectateurs, qui sont prêts à en redemander pour finir écrasés sur des barrières. Après tout, que ne ferait-on pas pour un no1 mondial?

Arnaud Cerutti, à Genève