"Le groupe a faim", affirme Tristan Scherwey

Après la qualification pour les demi-finales du Mondial 2024, les joueurs suisses se sont montrés particulièrement fiers de leur jeu défensif et de leur solidité mentale contre l'Allemagne.

ANDREA GLAUSER: "Cela fait vraiment du bien de s'être qualifiés parce que c'était vraiment un match assez serré. Nous voulions absolument gagner ce match et nous avons réussi. Nous sommes restés tranquilles, tout en montrant que nous étions présents s'ils nous cherchaient. Après ma pénalité, nous avons directement encaissé, mais ensuite nous avons fait un bon travail défensif. Nous ne leur avons pas donné grand chose. Nous n'avons pas beaucoup produit offensivement, mais à la fin, nous avons gagné, c'est ce qui compte".

GAËTAN HAAS: "Là, tout le monde est heureux, mais je ne sais pas si c'est une libération. Nous savions que nous ne faisions pas tout faux ces dernières années. Il manquait des détails et cela n'a pas été le cas aujourd'hui. Nous avons laissé ces voix extérieures de côté. Nous avons travaillé sur ce calme depuis la préparation. Nous sommes allés chercher cette qualification en équipe".

"Enfin nous avons marqué en premier dans un quart de finale. Nous sommes restés assez calmes après le but encaissé. Ils nous ont mis sous pression ensuite, mais nous sommes restés tranquilles et nous avons cherché à jouer simplement".

TRISTAN SCHERWEY: "Nous avons fait le nécessaire après la phase de groupe et nous étions prêts. Ce serait mentir de faire abstraction du passé. Nous savions qu'il y avait beaucoup de choses en jeu et que c'était surtout une question de mental. Ce n'était pas notre meilleur match, mais nous avons été solides et c'est ce qui compte".

"Nous avons réalisé un bon premier tiers. Il en faut peu pour que le match bascule. Ils marquent en power-play et ils ont senti qu'il y avait de nouveau de l'enjeu. Nous avons été solides au troisième tiers. Le groupe a faim et l'objectif était de retourner à Prague. Nous nous en réjouissons. Peu importe l'adversaire, nous pouvons nous attendre à avoir du public suisse avec nous et cela va faire plaisir de rejouer là-bas".

LEONARDO GENONI: "Nous avons réussi un très bon début de match. Nous avons eu un peu de chance pour ouvrir le score. Avec ce double avantage, nous avons posé les bases de notre succès. Ce but en infériorité numérique n'était pas attendu et il nous a fait du bien. Cette qualification pour les demi-finales me réjouit énormément. Nous voulions retourner jouer à Prague. Je suis très fier de l'équipe. Nous avons très bien joué défensivement".

