L'Allemagne, un adversaire coriace mais prenable pour la Suisse

La Suisse affronte l’Allemagne cet après-midi à Ostrava pour son quart de finale du Mondial 2024 (en direct sur RTS 2 dès 16h10). Si les finalistes malheureux de l’an dernier semblent moins impressionnants qu’en 2023, la troupe d’Harold Kreis reste un adversaire coriace pour les Helvètes.

Une opposition contre l’Allemagne dans un match à élimination directe réveille inévitablement certains traumatismes dans les esprits de nombreux passionnés de hockey suisse. Les Helvètes ont en effet vu leurs tournois s’arrêter à quatre reprises face à la Mannschaft lors des 14 dernières années (en quarts de finale du Mondial 2010, 2021 et 2023, ainsi qu’en huitièmes de finale des JO 2018).

Après avoir dominé la Suisse l’an dernier (3-1) à Riga, l’Allemagne s’était encore débarrassée des USA en demies (4-3 après prolongation) avant d’échouer face au Canada (5-2) pour décrocher une médaille d’argent néanmoins historique, qui s'ajoute à celle obtenue aux Jeux olympiques 2018 pour ce qui constitue ses meilleurs résultats depuis 1953.

Stabilité par rapport à 2023

De l’équipe finaliste à Tampere et Riga, 14 joueurs s’alignent à nouveau à Prague et Ostrava 12 mois plus tard. Parmi eux, les attaquants Maximillian Kastner (Munich), John Peterka (Buffalo) et Nico Sturm (San Jose), bourreaux de la Suisse en quarts de finale, mais aussi le Zougois Marc Michaelis et le Bernois Dominik Kahun.

Un gage de stabilité qui a permis aux Allemands de terminer à la troisième place du groupe B cette année et de se qualifier sereinement, ne s’inclinant que contre la Suède (5-1) et les USA (6-1) en début de tournoi. Ils ont aussi signé deux "cartons" contre la Lettonie (8-1) et le Kazakhstan (8-2). L’équipe d’Harold Kreis apparait certes légèrement moins forte que l’an dernier, mais elle semble tout à fait en mesure de poser des problèmes à la Suisse.

Un power-play qui fonctionne

La Mannschaft compte par exemple trois joueurs parmi les quinze meilleurs pointeurs du tournoi: John Peterka, Leonhard Pfoderl et Yasin Ehliz, qui comptent tous 9 unités. Particulièrement tranchante offensivement, l’Allemagne possède la meilleure efficacité au tir (16,6%), mais aussi le meilleur jeu de puissance (35,3%), juste devant… la Suisse (32,3%). Le box-play helvétique, en grande souffrance durant le tour préliminaire (66,7%), aura donc un défi de taille à relever en quarts.

Au niveau des gardiens, si Mathias Niederberger, qui avait fait le malheur des attaquants suisses à Riga, est bien présent cette année, il partage le filet avec le portier de Seattle Philipp Grubauer, auteur d’un Mondial relativement moyen jusqu’ici (89,1% d’arrêts et 3,2 buts encaissés par match), alors même qu’il n’a pas été aligné lors de la défaite contre les USA. Au sein de la troupe de Patrick Fischer, Leonardo Genoni affiche de son côté de bien meilleures statistiques (92,4% et 1,5 but concédé par rencontre).

Des leaders sous pression

Autrement dit, si la Suisse a tout intérêt à se méfier de l’offensive allemande, sa propre force de frappe pourrait bien faire mal à une arrière-garde pas exempte de tout reproche depuis le début du tournoi.

Les leaders habituels Roman Josi (11 points), Kevin Fiala (10), Nico Hischier (10) et Nino Niederreiter (6) seront évidemment attendus au tournant au moment où l'équipe aura le plus besoin d'eux. A moins bien sûr que l’étincelle ne provienne de l’un de ces fameux héros de l’ombre, comme c'est régulièrement le cas dans un match à élimination directe.

Et nul doute qu’au sein de l’équipe de Suisse comme de son public, le nom des buteurs importera finalement peu s'il y a une qualification pour les demi-finales à célébrer aux alentours de 18h45.

D'Ostrava, Bastien Trottet - @BastienTrottet