Un match de remplissage, des défenseurs décisifs et un Kevin Fiala inarrêtable

La Suisse a remporté sa sixième victoire en sept rencontres et a ainsi terminé à la deuxième place du groupe A du Mondial 2024. Ce succès 3-1 contre une Finlande démobilisée a été acquis sans forcer par la troupe de Patrick Fischer.

UN MATCH "AMICAL" Grâce à la défaite de l’Autriche 4-2 contre une Grande-Bretagne déjà reléguée, la Finlande savait depuis le milieu de l’après-midi qu’elle était qualifiée pour les quarts de finale. Assurés de la quatrième place du groupe A, les Nordiques n’avaient donc plus rien à jouer contre la Suisse et cela s’est largement ressenti. Les Leijonat ont cherché à économiser leurs forces en prévision du derby de jeudi contre la Suède, grande favorite de la compétition. Ils n’ont ainsi adressé que 16 tirs en direction d’Akira Schmid, pour un seul but, inscrit par Jere Innala en supériorité numérique (38e). Pas vraiment de quoi enthousiasmer le public de la capitale tchèque.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

L’ECLAIR DE LOEFFEL Alors que la rencontre peinait à décoller, Romain Loeffel a pris les choses en mains. Le Neuchâtelois a sorti de sa boîte à outils un vieux souvenir de son époque genevoise en tentant un "Gobbi-shot", soit un tir frappé en direction du gardien pris depuis sa propre moitié de glace, une tactique régulièrement appliquée par les équipes de Chris McSorley. Légèrement surpris, le portier Harri Säteri n’a pu que dévier la rondelle sur son côté droit, où se trouvait un certain Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a promptement réagi en récupérant la rondelle et en allant affronter l’habituel dernier rempart de Bienne. L’attaquant de Los Angeles a feinté le tir pour mieux le dribler et ouvrir ainsi le score (26e). Une réussite qui a (enfin) lancé la partie.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

GLAUSER EN FORCE Partenaire habituel de Roman Josi, Andrea Glauser a pris l’habitude depuis le début du tournoi de s’effacer derrière son très offensif coéquipier, couvrant ses arrières pour lui laisser exprimer son génie sans crainte. Le défenseur de Lausanne, dont la qualité de tir est réputée en Suisse, a pris ses responsabilités en venant soutenir Nino Niederreiter et Kevin Fiala lorsqu’ils sont partis en contre-attaque à la 28e. L’ancien junior de Fribourg a hérité du puck en entrée de zone et a trompé Harri Säteri d’un envoi puissant qui l’a laissé de marbre, offrant au passage à Kevin Fiala son deuxième point de la soirée. Le Saint-Gallois en a encore ajouté un troisième en fin de match, lorsqu’il a inscrit le 3-1 tout en vitesse (57e).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

LES CHOIX DE "FISCHI" Patrick Fischer avait réservé quelques surprises dans sa composition d’équipe pour affronter la Finlande. Parmi les joueurs de champ, Sven Jung remplaçait Jonas Siegenthaler, tandis que Gaëtan Haas effectuait son retour au jeu après dix jours d’absence. Mais la principale surprise a concerné les gardiens. Si l’on pouvait s’attendre à ce que Leonardo Genoni soit laissé au repos en prévision du quart de finale, le sélectionneur a choisi de faire confiance à Akira Schmid et non à Reto Berra, présent sur le banc mais vraisemblablement toujours ménagé après sa sortie prématurée contre l’Autriche. Le portier bernois s’en est plutôt bien sorti avec un seul but encaissé, portant ainsi à deux son total en 140 minutes disputées pour son premier Mondial.

PLACE AUX QUARTS La phase préliminaire de ce Mondial 2024 est désormais terminée et les affiches des quarts de finale sont connues. Les deux groupes n’ont finalement connu aucune véritable surprise puisque sept des huit nations attendues se sont qualifiées. Seule la Lettonie, médaillée de bronze inattendue à domicile l’an dernier, a trébuché, terminant à trois points de la Slovaquie, qui aura la redoutable tâche d’affronter le Canada à Prague jeudi à 16h20. Leur duel sera suivi par celui entre la Tchéquie et les USA, toujours dans la capitale. La Suisse se déplacera quant à elle à Ostrava pour rencontrer l’Allemagne, alors que la Finlande en fera de même pour se mesurer à l’ogre suédois.

>> A lire aussi : "Nous nous réjouissons de ce quart de finale", affirme Christoph Bertschy, La Suisse domine la Finlande et retrouvera l'Allemagne en quarts et Le Canada bat la Tchéquie en prolongation

De Prague, Bastien Trottet - @BastienTrottet