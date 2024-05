"Nous nous réjouissons de ce quart de finale", affirme Christoph Bertschy

Les joueurs suisses étaient satisfaits de leur performance contre la Finlande. Ils affronteront l'Allemagne en quarts de finale jeudi à 16h20 (en direct sur RTS 2) à Ostrava, mais sans vouloir repenser aux éliminations précédentes contre leurs voisins.

ROMAIN LOEFFEL: "Cette année, c'est une autre année. On ne peut pas la comparer aux précédentes. Nous avons vraiment grandi en tant qu'équipe et cela ne sert à rien de regarder le passé. Nous irons à Ostrava avec cette équipe qui a su grandir durant le tournoi. Il faut vivre le moment présent, peu importe qui est l'adversaire, nous sommes prêts. Les éliminations passées contre l'Allemagne, ce ne sont pas des choses auxquelles nous voulons penser. Nous savons ce qu'il s'est passé, nous n'allons pas revenir dessus. Il faut passer à autre chose".

Groupe A, Finlande – Suisse (1-3) : interview de Christoph Bertschy après la rencontre / Hockey sur glace / 1 min. / hier à 20:06

CHRISTOPH BERTSCHY: "Cela faisait longtemps que nous n'avions pas battu la Finlande donc c'était très important pour nous. Nous voulions finir sur une bonne note cette phase de groupe. Nous avons joué un hockey très solide durant 60 minutes. Défensivement, nous ne leur avons pas donné grand chose. A la fin, nous méritons la victoire".

"Nous nous concentrons sur cette année. Chaque Mondial est différent, on ne peut pas les comparer. Notre but était de nous améliorer à chaque match et je pense que nous avons réussi. En Suisse, nous sommes habitués à voyager donc ce déplacement n'est rien de grave. Nous nous réjouissons de ce quart de finale".

NICO HISCHIER: "Nous avons montré une performance solide. Nous nous sentons bien. Mercredi sera consacré à la régénération. Contre l'Allemagne, ce sera un match très difficile. Il n'y a de toute façon aucun match facile. à ce niveau Nous devrons être prêts mentalement et physiquement. Nous nous réjouissons beaucoup de ce quart de finale".

De Prague, Bastien Trottet - @BastienTrottet