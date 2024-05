Un doublé de Bertschy, des moments-clés bien gérés et une qualification méritée

La Suisse a enfin trouvé le moyen de briser son plafond de verre et de franchir les quarts de finale d’un Mondial. A Ostrava, les Helvètes se sont imposés 3-1 contre l’Allemagne grâce à un doublé de Christoph Bertschy et disputeront samedi les demi-finales à Prague.

AMBIANCE FEUTRÉE Après avoir connu la ferveur des 17'000 spectateurs de la capitale tchèque, la Suisse a découvert son exact opposé à Ostrava, avec une enceinte qui n’avait de loin pas fait le plein (6’583 personnes sur les 9'000 possibles). Une petite centaine d’Helvètes a tenté de concurrencer les quelques deux cents allemands installés à leurs côtés, mais sans pouvoir rivaliser avec les sommets atteints contre le Canada. Grâce à cette qualification pour les demi-finales, la troupe de Patrick Fischer va retrouver le chaudron de Prague dès samedi avec assurément bien plus de supporters pour la soutenir.

BOX-PLAY DÉCISIF La Suisse disposait de l’un des pires box-play du tournoi avant la rencontre (66% d’efficacité). Elle a toutefois su hausser son niveau au moment opportun, n’encaissant qu’à une reprise et se permettant le luxe d’ouvrir la marque à quatre contre cinq par Christoph Bertschy (8e). Le Fribourgeois a intercepté le puck dans son propre camp, l’a remonté sur l’aile avant de prendre un tir dans un angle fermé qui a surpris le portier Philipp Grubauer (8e). Une réussite qui a parfaitement lancé ce quart de finale pour les Helvètes, d’autant qu’elle a été suivie par une seconde de Nico Hischier en égalité numérique (17e) pour leur donner une avance décisive.

SUEURS FROIDES L’équipe de Suisse a connu sa seule véritable alerte de la rencontre durant la seconde moitié du deuxième tiers. Andrea Glauser a tout d’abord chargé John Peterka en zone neutre à la 32e, un contact impressionnant qui a envoyé voltiger l’attaquant de Buffalo et a valu quelques sueurs froides au camp helvétique. Les arbitres ont en effet décidé d’aller revoir la séquence à la vidéo, le défenseur de Lausanne se retrouvant ainsi sous la menace d’une pénalité de match, un scénario qui ressemblait furieusement à celui vécu contre le Canada dimanche dernier. Il n’a finalement écopé que d’une sanction de deux minutes, qui aura néanmoins coûté un but, puisque le meilleur jeu de la puissance de la compétition n’a même pas eu besoin de quatre secondes pour inscrire le 2-1 par Dominik Kahun.

GESTION DES MOMENTS-CLÉS Dans l’enchaînement, la troupe de Patrick Fischer a été pénalisée pour un surnombre (33e), laissant craindre un retour au score rapide des Allemands. Il n’en a finalement rien été, ce qui a permis aux Helvètes de pousser un gros ouf de soulagement, puis un second à la 38e lorsque l’attaquant de Berne n’a trouvé que le poteau de Leonardo Genoni. La Suisse a en effet peiné à reprendre le contrôle de la rondelle jusqu’à la fin de la période, mais elle a su gérer ses émotions et ne pas paniquer durant ce temps faible, malgré de vieux démons qui auraient pu revenir la hanter. Elle termine ainsi une sixième (!) rencontre consécutive sans encaisser le moindre but en égalité numérique, ce qui s'avère tout simplement exceptionnel.

ENFIN La Suisse a enfin franchi l’obstacle des quarts de finale après quatre échecs consécutifs et a battu l’Allemagne dans un match à élimination directe pour la première fois depuis 1992. Ce ne fut pas la meilleure performance helvétique affichée dans ce Mondial 2024, loin de là, mais la manière importe peu en comparaison du soulagement que lui apporte une qualification pour le dernier carré. La Suisse est désormais assurée de rester en Tchéquie jusqu’à dimanche et connaîtra son adversaire dans la soirée. C’est Christoph Bertschy qui a validé le billet de retour à Prague dans la cage vide pour sa deuxième réussite personnelle du jour (60e). Tout un symbole pour récompenser l’excellent travail du Fribourgeois et de sa ligne depuis le début du tournoi.

D'Ostrava, Bastien Trottet - @BastienTrottet