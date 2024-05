"C'était un incroyable travail d'équipe", salue Gaëtan Haas

Les joueurs suisses ont salué l'excellente performance collective qu'ils ont réalisée pour éliminer le Canada en demi-finale du Mondial. Le soulagement et la fierté ont prédominé au moment des interviews.

GAËTAN HAAS: "Ce soir, il y a eu beaucoup d'émotions et de mental. Nous n'avons rien lâché et vraiment joué en équipe. Tout le monde s'est battu pour son coéquipier, a bloqué les tirs, sorti le puck ou pris une charge quand il le fallait. C'était un incroyable travail d'équipe. Il y a vraiment beaucoup de fierté. Je crois que nous méritons cela. Cela fait des années que tout le monde répond présent pour venir chaque année au Mondial. Nous avons un groupe qui vit bien ensemble et cela paie".

"Affronter la Tchéquie en finale devant 17'000 personnes, c'est le genre de choses pour lesquelles on joue au hockey. Que demander de plus. Quand tu es gamin et que tu joues pour le plaisir, tu rêves de jouer une finale avec l'équipe de Suisse contre le pays organisateur dans une ambiance magique".

CHRISTOPH BERTSCHY: "C'était un match très intense avec deux bonnes équipes qui en voulaient beaucoup. Nous avons à nouveau fait un match incroyable défensivement. Ils ont eu plus de tirs que ce que nous avions reçu lors des matches précédents, mais à cinq contre cinq nous avons vraiment bien joué. Leurs deux buts, j'ai l'impression que c'est plutôt de la chance. Encaisser l'égalisation à deux minutes de la fin, c'est un peu chiant (sic), mais nous avons continué à y croire et à travailler dur".

"Depuis le début du tournoi, notre mot d'ordre, c'est de rester dans le moment présent. Nous l'avons encore très bien fait, même lorsqu'ils ont marqué et même lorsque nous avons encore pris une nouvelle pénalité. Maintenant, il faut récupérer de ce match. Nous penserons à la Tchéquie demain".

LEONARDO GENONI: "Les Canadiens ont eu deux ou trois échappées durant la rencontre et nous avons réussi à ne pas encaisser. La seule chose à laquelle je pense lorsqu'un attaquant arrive comme cela en solitaire, c'est d'arrêter le puck. La confiance en nous est là. C'est parfait comme la soirée s'est déroulée".

