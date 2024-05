La Tchéquie en finale de "son" Mondial

La Tchéquie s'est qualifiée pour la finale de "son" Mondial. A Prague dans un stade acquis à sa cause, les Tchèques ont surclassé la Suède, pourtant invaincue jusque-là, 7-3.

Ainsi donc Cervenka et ses coéquipiers ont fait chavirer le Tre Kronor dans un match riche en buts. Les Tchèques ont cimenté leur succès à la mi-match avec 3 buts entre la 27e et la 30e pour faire passer le score de 2-2 à 5-2. Kase et Necas ont marqué deux buts en l'espace de 16 secondes, et l'ex-attaquant d'Ambri Kubalik a chassé le portier Gustavsson en inscrivant le 5-2.



Tout avait pourtant mal commencé pour les Tchèques, avec un premier but suédois tombé dès la 4e minute. Mais les locaux ont su revenir à la 8e par Kubalik. L'autogoal de la 9e aurait pu les déstabiliser, mais l'égalisation (2-2) de Kampf est intervenue 89 secondes plus tard.

En quête d'un premier sacre depuis 2010

Les Tchèques, qui ont validé leur victoire grâce à un doublé de Sedlak (46e et 54e) dans une ambiance de folie, joueront ainsi face à la Suisse ou au Canada leur première finale depuis 2010 et leur dernier titre mondial. Ils sont en quête de leur septième sacre depuis 1992 et la séparation avec la Slovaquie.

ats/pza