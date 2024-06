La France est armée pour aller chercher un 3e titre continental

Vainqueurs en 1984 et 2000, les Bleus lorgnent une 3e couronne européenne cette année et ont toutes les raisons d'y croire. Ils auront pour premiers adversaires l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. De quoi vite être plongés dans le grand bain.

Aucun doute possible: en termes de potentiel, aucune sélection européenne n’arrive à la cheville de l’équipe de France. Offensivement, les Bleus disposent d’un punch incroyable et leurs possibilités sont multiples. Vu comme ça, Didier Deschamps a le plus beau job du monde et l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne sont tombés sur la pire tête de série du plateau. Cela est suffisant pour estimer que les vice-champions du monde devraient survoler leur poule et suffisant aussi pour faire d’eux les immenses favoris de cet Euro 2024.

Oui, mais direz-vous, ils l’étaient aussi il y a trois ans pour l’Euro 2020 avant de se prendre les pieds dans le tapis helvétique. Sauf que de ce revers inattendu, de cette soirée mémorable pour les Suisses, les Français ont sans doute tiré une grande leçon: non, le football ne permet pas de se montrer pareillement suffisants, même lorsque l’on dispose des plus belles cartouches. Autant dire qu’il y a peu de chances pour que Kylian Mbappé et ses compères commettent le même impair sur les pelouses allemandes qu’un soir d’été à Bucarest.

40 ans après Platoche

La première place de ce groupe D leur est promise, le titre continental peut-être aussi, mais cela sera sans doute une autre histoire, dont les premières pages devraient commencer à s’écrire seulement dans les premiers jours de juillet. Avant, il y a pour eux une aventure à entamer, si possible en marquant les esprits, quarante ans après le merveilleux carré magique, porté par un Michel Platini exceptionnel, qui signa alors ce qui reste certainement la plus grosse performance individuelle d’un championnat d’Europe. Mbappé rêve d'imiter la légende.

Derrière les Bleus, la Pologne apparaît un brin trop usée et éreintée (seuls 2 sélectionnés ont moins de 25 ans!) pour valablement jouer quelque chose. Robert Lewandowski ne peut porter à lui seul une équipe qui a souffert comme rarement pour décrocher son billet à destination de l’Allemagne, le pays où "Lewi" a tant marqué les esprits. Surtout que l'ancien buteur du Bayern Munich manquera le premier match sur blessure...

Des Bataves instables

Alors, ce sont certainement les Autrichiens et les Néerlandais qui seront à surveiller dans la quête de la 2e place derrière la France. Les premiers cités ne paient pas de mine, mais ils ont signé d’excellents résultats ces derniers mois, en présentant un football plutôt intéressant. Reste à savoir comment ils survivront aux forfaits conjugués de David Alaba, Alexander Schlager et Xavier Schlager. Mais le sélectionneur Ralf Rangnick, adepte et même père du "Gegenpressing", dispose d’une colonne vertébrale intéressante (Laimer, Sabitzer, Wimmer).

Sur le papier, les Pays-Bas ont également de formidables atouts en magasin (Aké, Blind, De Vrij, De Ligt, van Dijk, Frimpong, Simons, Depay, Gakpo…), peut-être même de quoi composer une formidable sélection, mais par moments l’orchestre est trop souvent désaccordé. Tant d’incertitudes accompagnent ce collectif qui a trop de sautes de concentration et n’a pas vraiment rendu une copie correcte lorsqu’il s’est retrouvé opposé à de vraies bonnes équipes ces derniers temps. Pour dominer le Canada, Gibraltar ou l'Islande, il y a du monde, mais qu’en sera-t-il dans un Euro, quand bien même celui-ci comporte 24 équipes? On est impatients de connaître la réponse.

Arnaud Cerutti

