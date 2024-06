Xhaka: " En seconde période nous avons manqué de concentration"

Après le match nul 1-1 contre l'Autriche, les joueurs de l'équipe de Suisse n'étaient pas complètement satisfaits de leur performance. Alors que la première période a été de bonne facture, la seconde a été plus compliquée.

SILVAN WIDMER: "En première mi-temps, nous avons montré un bon jeu de combinaison. Nous avons dominé l'adversaire et organisé le jeu. Après la pause, on a trop souvent perdu les deuxièmes ballons, raison pour laquelle nous ne nous sommes que rarement offert des occasions de but."

GRANIT XHAKA: "Nous pouvons être très satisfaits de la première mi-temps. Cela faisait un moment que nous n'avions pas été aussi dominants contre un très bon adversaire. En seconde période, nous avons manqué de concentration, les prises de balle n'étaient pas bonnes et la dernière passe manquait de précision."

sda/pza