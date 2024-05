Servette Chênois, sans complexe et avec beaucoup d'engagement, détrône Zurich!

Servette Chênois tient son 2e titre de champion de Suisse, après 2021! Les Genevoises ont livré, à Thoune, un match plein, intense, électrique et très musclé pour dominer les doubles tenantes du titre Zurich 3-1 en finale des playoffs. Elles signent ainsi leur premier doublé Coupe-Championnat!

La 3e aura été la bonne: c'était la 3e fois dans l'histoire du football suisse qu'un titre se jouait sur un match unique. A ce jeu-là, les Zurichoises avaient battu à chaque fois Servette Chênois (aux tirs au but en 2022 et 3-0 l'année passée). Alors complexées ou faiblardes au niveau mental les Servettiennes, qui avaient remporté la saison régulière? Pas à Thoune en tout cas, au vu de leur engagement physique et de l'intensité imprimée face aux solides zurichoises. La sélectionneuse nationale Pia Sundhage a dû apprécier le spectacle.

Les Servettiennes ont joué les unes pour les autres. [KEYSTONE - ALESSANDRO DELLA VALLE]

L'union sacrée: les Servettiennes, qui ont poussé un énorme cri avant le coup d'envoi de la partie comme pour prendre la mesure de l'événement, sont parvenues à annihiler les jeux de transition des Zurichoises et concédé très peu de ballons arrêtés. Des erreurs, les Genevoises en ont forcément commises mais elles n'ont rien lâché. A l'image de Joana Marchao qui a perdu un ballon à la 2e minute avant de piquer un sprint de 30m pour tacler et subtiliser le ballon à Marion Rey.

La frayeur de la 48e minute: Sandrine Mauron, qui a débloqué le score à la 22e d'une subtile reprise de volée du pied gauche, et ses coéquipières ont dominé les débats en 1re mi-temps jusqu'aux arrêts de jeu. Moment qu'a choisi Chiara Bucher pour égaliser contre le cours du jeu. D'autant plus rageant qu'Imane Saoud avaient raté une montagne juste avant.

Cassandra Korhonen a fait très mal à Zurich. [KEYSTONE - ALESSANDRO DELLA VALLE]

Le festival de Korhonen: dans tous les bons coups, Cassandra Korhonen a fait très mal à la défense adverse. La Suédoise a délivré les siennes en inscrivant le 2-1 au terme d'une sublime occasion initiée par Sandrine Mauron, Saoud Imane et Therese Simonsson. L'ancienne joueuse du Benfica Lisbonne a ainsi bouclé la saison avec un 13e but, le 5e en playoff. La Lituanienne Rimante Jonusaite (prêté par le Milan AC), décisive en finale de la Coupe contre YB, a inscrit le 3-1 de la sécurité. Libération et victoire amplement méritée des joueuses de José Barcala, qui a ainsi réussi le doublé pour sa 1re saison à la tête du SFCCF.

Humm portait les couleurs du FC Zurich depuis 2009. [Pascal Muller/freshfocus - Pascal Muller/freshfocus]

Auf wiedersehen et merci Fabienne Humm: cette finale a été marquée par le dernier match de Fabienne Humm (37 ans). L'ex-internationale helvétique est entrée à la 64e pour essayer de renverser Servette Chênois. La no20, qui a disputé plus de 400 matches et fait trembler les filets adverses à plus de 300 reprises pour Zurich, est entrée en jeu à la 64e et a... marqué à la 78e. Son but a cependant été signalé hors jeu. A 2-2, l'histoire aurait peut-être été différente.

De bon augure? Servette Chênois, vainqueur de la saison régulière ces 2 dernières saisons, a ainsi gagné pour la première fois une finale des playoffs. Une voie toute tracée pour le Servette FC, qui affrontera dimanche prochain Lugano en finale de la Coupe?

Thoune, Miguel Bao