Joie intense et soulagement: tels étaient les émotions que les joueuses et l'entraîneur de Servette Chênois sont ressorties après la victoire 3-1 face au double tenant du titre Zurich. Place désormais à la fête et puis au repos tout en rêvant de Ligue des champions.

JOSE BARCALA (entraîneur de Servette Chênois): On a disputé 3 compétitions cette saison. La saison régulière, la Coupe de Suisse et les playoffs. On n'a pas disputé une belle partie mais en finale, seule la victoire compte. C'est dur mentalement de jouer un titre sur un seul match. Je suis très reconnaissant que les dirigeants m'aient mis à disposition une équipe avec une profondeur de banc car c'est impératif si l'on veut atteindre les objectifs.

José Barcala a réussi le doublé pour sa 1re saison à la tête de Servette Chênois. [KEYSTONE - ALESSANDRO DELLA VALLE]

Je tiens à remercier Richard Feuz (ancien président du Servette Chênois), Eric Sévérac (ancien entraîneur du Servette Chênois) qui ont fait un travail incroyable. J'ai continué le travail qui a été accompli avant mon arrivée. Je n'oublie pas les dirigeants actuels (Yoann Brigante, Sandy Maendly, ...) ainsi que le staff et bien sûr les joueuses. Il y a tellement de travail derrière ce doublé. La Ligue des champions? C'est le rêve de toute joueuse. Il faudra repousser nos limites et sortir de notre zone de confort pour amener notre club et le football suisse à un autre niveau.

Ce doublé est vraiment magnifique parce qu'il a été acquis avec un club romand Sandrine Mauron

SANDRINE MAURON (a marqué le 1-0 pour Servette Chênois): C'est incroyable, on a écrit l'histoire en réussissant le premier doublé Coupe-Championnat pour Servette Chênois. Je suis contente d'avoir marqué, mais c'est vraiment l'était d'esprit qui a fait toute la différence. La défaite 3-0 au stade de Genève contre Zurich lors de la dernière journée de la saison régulière a fait office de piqûre de rappel.

Sadrine Mauron, ici opposée à Vanessa Bernauer. [Pascal Muller/freshfocus - Pascal Muller/freshfocus]

On a tenu la baraque aujourd'hui et pas cédé après l'égalisation zurichoise. Maintenant qu'on a réussi le doublé, on peut penser à la Ligue des champions (Servette Chênois passera par la case barrage). Mais d'abord profitons de faire la fêter et ensuite un peu de repos. Ce doublé est vraiment magnifique parce qu'il a été acquis avec un club romand. Le nouveau staff a amené une nouvelle identité et nous sommes parvenues à rester soudées toute la saison.

ELODIE NAKKACH (capitaine de Servette Chênois): Cette victoire vient concrétiser tout le travail effectué cette saison. On a toutes travaillé ensemble car c'est comme ça qu'on arrive à atteindre quelque chose de grand. Ce n'était pas notre meilleur match de la saison, mais au final on a joué pour gagner. Ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Quand on encaisse le 1-1, on se dit qu'on sait qu'on a les capacités de marquer d'autres buts. Et c'est ce qu'on a fait. Cette victoire on la voulait vraiment car ça faisait 2 ans qu'on perdait en finale. Il y a eu un petit sentiment de revanche.

Réussir un doublé dans une carrière, c'est très rare. Je place ce moment au premier plan Maéva Clémaron

MAEVA CLEMARON (milieu de terrain de Servette Chênois): Ca a été très dur mentalement. En encaissant l'égalisation dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, ça a été le scénario d'une finale. Zurich est l'équipe la plus titrée du pays. Elles ont bien joué le coup mais nous on avait quelque chose de plus. L'année passée, on n'était pas prête, on n'avait pas cette maturité. On a beaucoup appris cette saison. On a su proposer le niveau mental qu'il fallait pour gagner.

Je suis tellement fière de l'équipe. J'ai vu beaucoup de leaders sur le terrain. C'est ce qui a fait la différence. Réussir le doublé c'est énorme. J'ai joué 3 ans en Angleterre, participé à une finale de la FA Cup, gagné la Coupe de France avec Saint-Etienne. Ce sont des moments magiques. Mais réussir un doublé dans une carrière, c'est très rare. Je place ce moment au premier plan. Maintenant, on va y aller étapes par étapes et essayer d'être compétitif en Ligue des champions. Les barrages ne seront pas une mince affaire.

Je n'ai aucun problème à admettre que Servette Chênois a mérité son titre de champion de Suisse Jacqueline Duenker, entraîneur du FC Zurich

MARION REY (défenseure de Zurich): Ca a été un ascenseur émotionnel car on n'a pas bien commencé la partie. Servette Chênois a joué en 1-2 touches et nous étions en retard. Il nous a fallu du temps pour rentrer dans le match. On connaît très bien Servette. Ca n'a pas été une surprise de les voir jouer avec une telle agressivité.

VANESSA BERNAUER (milieu de terrain de Zurich): Ca a été un match de très haute lutte. Malheureusement, nous avons été trop passives en début de partie et ne sommes pas parvenues à jouer avec nos qualités. C'est une triste fin pour Fabienne (Humm, l'ex-internationale suisse met un terme à sa carrière). On aurait tellement voulu lui offrir une autre fin.

JACQUELINE DUENKER (entraîneure de Zurich): Servette Chênois est mieux entré dans la partie que nous. On n'est pas parvenue à se créer autant d'occasions que nous l'aurions souhaité. Je n'ai aucun problème à admettre que Servette Chênois a mérité son titre de champion de Suisse.

>> A lire aussi : Servette Chênois, sans complexe et avec beaucoup d'engagement, détrône Zurich!

Thoune, Miguel Bao