L'Atalanta surclasse Leverkusen en finale

Le Bayer Leverkusen est tombé! Après 51 matches sans défaite, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont été battus par l'Atalanta 3-0 en finale de l'Europa League. Pour le club bergamasque, il s'agit seulement de son second trophée - après une Coupe d'Italie en 1963 - en 117 ans d'existence.

Constamment gêné par le haut pressing de l'Atalanta en première période, le Bayer Leverkusen n'a pas réussi à imposer son système de jeu habituel. Rarement dangereux, les joueurs de Xabi Alonso n'ont tiré que trois fois en direction de la cage adverse.

Au contraire, les Italiens ont été tranchants en attaque et il n'a pas fallu attendre longtemps avant de les voir prendre l'avantage. Ademola Lookman marquant après 12 minutes sur une passe en retrait astucieuse dans la surface de Davide Zappacosta.

Le superbe second but de Lookman

Toujours autant dérangé par le système de jeu de Gian Piero Gasperini, Leverkusen ne s'est pas procuré de véritable occasion et Lookman a fait le break avec un magnifique tir des 22 mètres qu'il a placé hors d'atteinte du portier Lukas Hradecky. Autant la conclusion que l'action a été magnifique, le Nigérian se jouant de Xhaka avec un petit pont avant de frapper.

La première vraie chance de but des Allemands est tombée à la 35e, mais Juan Musso s'est interposé devant Alex Grimaldo. Deux minutes plus tard, c'est Florian Wirtz qui a manqué de peu le cuir, finalement capté par le gardien bergamasque. Et dans le temps additionnel de la première mi-temps, c'est Xhaka qui a tenté une frappe de 20 mètres mais trop croisée.

Lookman voit triple

En seconde période, Leverkusen a posé le pied sur le ballon, mais sans, encore une fois, se montrer véritablement dangereux. La seule véritable occasion allemande tombant à la 92e sur une lourde frappe d'Adam Hlozek qui est passée juste à côté du cadre.

L'Atalanta, qui a joué les 45 dernières minutes plus bas, a procédé en contre et c'est encore une fois Lookman qui s'est mis en évidence en inscrivant le but de la sécurité à la 75e sur une frappe surpuissante qui a terminé sa course dans la lucarne gauche de Hradecky.

