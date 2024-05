Leverkusen - Atalanta, l'un peut tout gagner, l'autre tout perdre

Le premier des trois trophées européens de la saison sera décerné mercredi soir dès 21h00 à Dublin. En finale de l'Europa League, Atalanta sera aux prises avec le Bayer Leverkusen, où évolue le Suisse Granit Xhaka.

Lancé dans une saison historique, toujours invaincu après 51 rencontres, le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, fera figure de favori face à l'Atalanta. Le club italien court depuis... 61 ans après le second trophée de son histoire!

Les Allemands du Werkself, sacrés champions d'Allemagne dès le mois d'avril, viennent de conclure samedi une saison exceptionnelle en Bundesliga par un nouveau succès face à Augsbourg (2-1). Leverkusen est le premier club de l'histoire en Allemagne à boucler un exercice sans la moindre défaite: même le Bayern Munich n'avait jamais réussi un tel exploit.

Vers un triplé

Le Bayer Leverkusen, emmené par l'entraîneur espagnol Xabi Alonso et son football total, va tenter en Irlande de remporter le second titre de sa saison en Europa League, où il n'a pas non plus perdu une seule rencontre. Il se lancera vers la passe de trois, samedi à Berlin en finale de la Coupe d'Allemagne, face à Kaiserslautern, une équipe de 2e division.

Fatigue mentale

Malgré une saison exceptionnelle également, c'est moins le cas du côté de l'Atalanta Bergame. En allant s'imposer à Lecce (2-0), l'équipe de Gian Piero Gasperini, son entraîneur depuis 2016, est certaine de terminer au minimum 5e de la Serie A et a donc validé son billet pour la prochaine Ligue des champions pour la troisième fois de son histoire.

Bergame en a un besoin impérieux: après sa défaite la semaine passée en finale de la Coupe d'Italie face à la Juventus (1-0), le club est toujours en quête du deuxième trophée de son histoire, 61 ans après le seul qu'il a remporté, la Coupe d'Italie en 1963.

agences/pza