Hüsler ne passe pas l'obstacle Bautista-Agut

Marc-Andrea Hüsler (ATP 201) n'a pas franchi le cap du premier tour du tournoi sur gazon de Bois-le-Duc. Le Zurichois s'est incliné 7-6 (9/7) 6-2 face à l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (85).

Issu des qualifications, le gaucher n'aura donc pas l'honneur d'affronter Milos Raonic en huitièmes de finale. Malgré 15 aces et deux balles de break dans la première manche, le Zurichois n'a pas su profiter de son bon service sur le gazon néerlandais.

La pluie a interrompu les débats dans le deuxième set et Bautista-Agut est revenu encore plus confiant pour chiper à deux reprises le service d'Hüsler et s'imposer sur sa première balle de match.

