Carnet 1: réussite helvétique, admirable Gasquet, un alléchant Rafa-Zverev et un coup venu d'ailleurs

Deux Suisses au départ, deux Suisses au 2e tour de Roland-Garros. C'est toujours ça de pris! Pour cette 1re journée parisienne, on a aussi vu un Richard Gasquet formidable, aperçu un coup venu d'une autre planète et on s'est préparé à ce 1er tour dingue entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Mais pas que...

100% SUISSE Comme attendu, Stan Wawrinka a remporté le duel des "vieux combattants" devant Andy Murray. Une victoire qui fait du bien au Vaudois, suffisamment solide contre un Ecossais il est vrai en bout de course. Viktorija Golubic a pour sa part joliment déjoué les pronostics en faisant trébucher Barbora Krejcikova, lauréate 2021. Toujours à la peine d’ordinaire à Roland-Garros, la Zurichoise a été très sérieuse, très patiente et très appliquée pour s’offrir cette victoire de prestige (7-6 6-4).

LE CHOC, DEUX ANS APRES Impossible de ne pas se souvenir du 3 juin 2022 et de cette demi-finale tout simplement extraordinaire entre Alexander Zverev et Rafael Nadal, terminée dans le drame, les cris, les larmes et sur une chaise roulante pour l'Allemand, contraint de quitter le court la cheville et le pied en vrac, la faute à un terrible appui qui avait fait voler tous ses rêves (et son articulation) en éclat. Après le choc de l'avoir vu à terre en 2022 vient le moment de le retrouver opposé à "Rafa" pour le choc, le vrai, de ce 1er tour. Ce sera lundi vers 17h00. "Va falloir sortir le pop-corn", a prévenu Novak Djokovic.

Roland-Garros: Nadal qualifié pour la finale après l'abandon forcé de Zverev / 19h30 / 1 min. / le 3 juin 2022

HUMBERT ET PASSE PAS Il paraît qu’au nom de Paire, de Fils et du Saint-Humbert, la France aura bientôt un vainqueur de Roland-Garros dans ses rangs. Il est vrai qu'après 40 ans d'attente, pouvoir se dire que toute série se rapproche de sa fin rassure... Sauf que le no1 "Bleu", Ugo Humbert, a déjà été éjecté du tableau parisien. Quart de finaliste à Monte-Carlo puis transparent le reste du printemps, le 16e ATP jurait pourtant, voici quelques heures, que "le classement ne ment pas" et qu’il allait "faire durer Roland le plus longtemps possible". Son tournoi aura finalement eu une durée de vie de 2h49. La faute à un intraitable Lorenzo Sonego (6-4 2-6 6-4 6-3) qui n’est, reconnaissons-le, pas un cadeau en termes de 1er tour.

FABULEUX GASQUET La France a tout de même vécu un immense moment hier, sur le si beau Suzanne-Lenglen, avec la victoire de Richard Gasquet sur Borna Coric (7-6 7-6 6-4), match conclu par un somptueux passing de revers, comme le vétéran de presque 38 ans sait si bien en décocher. Fabuleux "Richie" coeur de Lion, qui a livré une prestation somptueuse face au Croate. Si Coric n'est effectivement pas rayonnant ni sur terre battue ni par les temps qui courent, il n'en demeure pas moins que l'ancien no7 mondial, dorénavant 124e ATP, a dégainé des coups superbes. A ceux qui se demandent pourquoi lui et tant d'anciens continuent de jouer, la réponse se trouve dans l'ovation du public et les émotions vécues dimanche soir. Où les athlètes de haut niveau pourraient-ils revivre tout cela une fois le clap de fin actionné?

ALCARAZ PAS SURPRIS J.J. Wolf a abandonné sa coupe "mulet", sa barbe de trois jours et ses tartines de crème solaire sur les joues pour un look plus sobre, petite coupe courte et pilosité entretenue, passant d’acteur de Silverado à figurant d’American Pie, mais Carlos Alcaraz n’a pas été dérouté par ce changement de look. Pour son retour sur le circuit après ses soucis d’avant-bras droit, l’ancien no1 mondial n’a rien laissé au garçon de Cincinnati (6-1 6-2 6-1). Voilà l'Espagnol, dans le flou avant son arrivée à Paris, quelque peu rassuré. "Je n'ai plus de douleur", affirme-t-il.

RODG' CROIT EN RAFA "J’ai l’impression que le plus grand problème de Nadal, c’est la récupération. Mais je pense quand même qu’il peut faire un grand Roland. Le jour de repos entre deux tours, c’est ce dont il a besoin. Oui, les 5 sets sont une autre inconnue, mais Rafa avait tellement de marge à l’époque que je le crois toujours capable d’un très grand parcours à Paris." C’est signé Roger Federer, dans L’Equipe. Mais notons que le Bâlois s'était livré au quotidien parisien avant le tirage au sort...

Federer et Nadal. L'un a déjà pris sa retraite, l'autre est sur le point de la prendre. Mais le premier cité veut croire en un dernier rebond pour son ancien rival. [KEYSTONE - KIN CHEUNG]

UNE AUTRE QUÊTE QUE PAPA Roman Andres Burruchaga entamera son tableau principal mardi. Rien de très original jusqu’ici. Sauf que l’Argentin, qui découvrira ce tour de Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, n’est autre que le fils de Jorge Burruchaga, champion du monde de foot en 1986 avec l’Argentine. Âgé de 22 ans, le gamin trace maintenant sa route, avec une autre balle. A sa façon. Mais, guidé par son géniteur qui lui a donné des conseils, ainsi que par l’ancien 21e ATP Leonardo Mayer, 37 ans désormais et lauréat de la Coupe Davis en 2016, il est plein d'ambition. "Avec lui, je vise un entrée dans le Top-100", clame-t-il.

LE COUP FOU DE JARRY Au cœur de son calvaire contre un Corentin Moutet qui lui a tout fait, tout et n’importe quoi d’ailleurs, grâce à sa patte gauche qui peut par moments être aussi magnifique que diabolique, Nicolas Jarry a "sauvé l’honneur" en réalisant un coup fantastique, sorte de volée fantôme sortie d’on ne sait où. Pas suffisant toutefois pour empêcher une déroute pour celui qui venait d’être finaliste à Rome (6-2 6-1 3-6 6-0).

OSAKA A EU CHAUD Elle n'avait plus gagné depuis 3 ans à Paris, mais Naomi Osaka a corrigé le tir en se défaisant de Lucia Bronzetti (6-1 4-6 7-5). Non sans se faire peur. La Japonaise a en effet mené 4-0 dans l'ultime manche avant de voir l'Italienne revenir pour mener 5-4. Quelques minutes plus tard, une ligne touchée sur un coup droit et une bande du filet ont aidé Osaka à trouver son salut. Une chance? Pas forcément, car sa prochaine adversaire pourrait être... Iga Swiatek.

Arnaud Cerutti