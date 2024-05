Osaka se qualifie laborieusement pour le 2e tour

Naomi Osaka (WTA 134) n'a pas connu une entrée en lice de tout repos à Roland-Garros. L'ancienne no1 mondiale, à qui la terre battue parisienne n'a jamais convenu - trois 16es de finale comme meilleur résultat -, a peiné pour se défaire de Lucia Bronzetti (48) 6-1 4-6 7-5. Au prochain tour, la Japonaise pourrait affronter l'immense favorite Iga Swiatek (1).

Première dans cette édition 2024 à fouler la terre battue du court Central, Osaka (26 ans) a mené 4-0 dans le troisième set avant de voir Bronzetti égaliser. Elle s'en est finalement sortie en tout juste plus de 2 heures.



"Il y a eu des moments où j'ai bien joué, et parfois j'étais nerveuse et tendue", a-t-elle expliqué après le match. Enceinte, Osaka n'avait pas participé à Roland-Garros en 2023. Au mieux, elle y a atteint le troisième tour, en 2016, 2018 et 2019.

afp/pza