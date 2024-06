Alcaraz remporte son 3e Grand Chelem

Carlos Alcaraz (ATP 3) est le nouveau roi de Roland-Garros! Face à Alexander Zverev (4), l'Espagnol s'est imposé 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 pour remporter son 3e Majeur après l'US Open en 2022 et Wimbledon en 2023. Il devient, par la même occasion, le plus jeune joueur (21 ans) à triompher en Grand Chelem sur trois surfaces différentes.

Plus créatif, plus complet et finalement plus solide que le champion olympique 2021, Alcaraz a aussi démontré toute sa rage de vaincre sur le Court Philippe-Chatrier. Il n'a, ainsi, pas semblé douter le moins du monde après avoir perdu un 3e set dans lequel il a mené 5-2 avant de lâcher 5 jeux d'affilée.



L'Espagnol est reparti à la charge comme si de rien n'était dans la 4e manche, malgré des douleurs à la cuisse gauche, remportant les 4 premiers jeux en signant 2 breaks au passage. Et, comme à Wimbledon l'été dernier face à Novak Djokovic, il a maîtrisé son sujet dans le 5e set.



Porté par son coup droit, Carlos Alcaraz a signé un premier break dès le 3e jeu, effaçant dans la foulée 4 balles de break avant d'enfoncer le clou au 7e jeu. Sa gestion des points importants a été d'ailleurs décisive: l'Espagnol a certes perdu pas moins de 6 fois son service dans cette finale, mais son adversaire a manqué au total 17 balles de break.

Un rare "triplé"

Alexander Zverev s'incline ainsi pour la 2e fois en 2 finales majeures, après avoir subi la loi de Dominic Thiem en 2020 à New York où il avait servi pour le titre. En pleine confiance après avoir triomphé à Rome, le Hambourgeois de 27 ans doit donc encore patienter avant d'imiter Boris Becker et Michael Stich, les seuls Allemands sacrés en Grand Chelem dans l'ère Open chez les hommes.



Carlos Alcaraz est pour sa part simplement le 7e joueur de l'ère Open (depuis 1968) à gagner ses 3 premières finales majeures, le premier depuis Stan Wawrinka. La série-record a été l'oeuvre de Roger Federer, sorti vainqueur de ses 7 premières finales de Grand Chelem. Le Vaudois et le Bâlois ont tous deux été stoppés par... Rafael Nadal, à Roland-Garros, en 2017 et en 2006.

ats/pza