Malgré la pelouse défectueuse, la Suisse ne déménagera pas

Faire contre mauvaise fortune bon cœur: telle est l’attitude adoptée par l’équipe de Suisse face au problème suscité par la qualité de la pelouse de son stade d’entraînement à Stuttgart.

"Nous avons adressé un courrier officiel à l’UEFA pour déplorer la situation, indique le responsable de la communication de l’ASF Adrian Arnold. L’instance a promis de faire le maximum pour améliorer cette pelouse. Nous restons pour l’instant au Gazi Stadion. Une alternative serait de s’entraîner dans le complexe du VfB Stuttgart. Mais une telle option nous ferait perdre beaucoup de temps dans le trafic."

"Nous souhaitons maintenant regarder vers l’avant, ne plus perdre d’énergie avec cette problématique", poursuit Arnold. Remo Freuler évoque, pour sa part, un "petit problème qui va se résoudre ces prochains jours." Le Glaronais poursuit: "Nous devons tout simplement accepter la situation". Le Conseil des joueurs, auquel il appartient, a signalé sa volonté de rester au Gazi Stadium.

Toujours sans Zuber

L’entrainement de mardi a donc été maintenu sur cette pelouse jugée "indigne des standards de l’UEFA" par le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Il s’est effectué sans Steven Zuber. Touché au mollet samedi à Saint-Gall face à l’Autriche, le Zurichois souffre d’une petite lésion musculaire.

Selon le staff de l’équipe de Suisse, il s’entraîne individuellement "avec une intensité de plus en plus relevée". Malgré ce discours rassurant, sa titularisation samedi contre la Hongrie (15h00 sur RTS 2) semble bien compromise. Au même titre que celles de Breel Embolo et de Denis Zakaria qui sont toujours en phase de reprise.

