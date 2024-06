Zoé Claessens a une revanche à prendre à Paris

Vice-championne du monde et championne d'Europe de BMX, Zoé Claessens sera l'une des favorites au titre olympique dans quelques semaines à Paris. La Vaudoise, qui vient de fêter ses 23 ans, aura à coeur d'effacer la déception de Tokyo, où elle avait chuté en demi-finales.

Au sommet de la piste de BMX à Aigle, la Vaudoise répète ses gammes sous l'oeil attentif de son coach Liam Philips et de ses camarades. Malgré le vent qui redouble d'intensité, Zoé enchaîne les tours depuis 07h45. "J'ai un programme d'entraînement très précis que je suis à la lettre. Je commence par 30 minutes d'échauffement et ensuite on travaille les départs, la vitesse et la technique de saut. Tout, en fait", rigole la jeune femme de 23 ans.

L'or est un rêve mais j'essaie de ne pas trop y penser Zoé Claessens

A Paris, Zoé Claessens disputera ses deuxièmes Jeux olympiques après ceux de Tokyo en 2021 où elle n'avait pas réussi à se hisser en finale. Cette année, la native de Villars-sous-Yens endossera une nouvelle fois le costume de favorite. Pas de quoi toutefois lui mettre la pression. "Je préfère me concentrer sur ma performance que sur le résultat, glisse celle qui a remporté cette saison l'or européen et l'argent mondial. Bien sûr, comme tous les athlètes, l'or est un rêve mais j'essaie de ne pas trop y penser. C'est une compétition que j'essaie d'aborder dans la même optique qu'une autre course. Je vais prendre l'expérience de Tokyo pour essayer de faire mieux".

A Paris, Claessens retrouvera une piste qu'elle connaît et apprécie. "J'ai eu un camp d'entraînement de trois jours et je me suis classée 2e lors du test event. Le parcours est très technique, je pense que c'est un avantage pour moi car il y a de grands sauts. Mais il suffit d'une petite erreur et c'est fini".

Liam, il m'a tout appris Zoé Claessens

Pour se préparer au mieux, la championne peut compter sur son entraîneur, Liam Philips. Bientôt quatre ans maintenant que le Britannique a pris la Vaudoise sous son aile. "Il m'a tout appris, concède Zoé. Il m'a appris comment m'entraîner et à être plus professionnelle. Et même pour la nutrition et la musculation. Il est super. Je pense que je pourrais presque être capable de faire mon plan d'entraînement toute seule".

L'ancien champion du monde, fort de son expérience au plus haut niveau, est également un précieux allié dans sa préparation mentale. "II a participé à trois éditions des Jeux olympiques et il a été champion du monde. Je sais que si j'ai un problème ou que je rencontre des difficultés, je peux lui en parler et il me comprend car il est passé par là. Il m'aide beaucoup mentalement". Gageons que ce duo devrait faire des étincelles dans la ville Lumière.

BMX: la Vaudoise Zoé Claessens rêve d'or aux JO de Paris / RTS Sport / 4 min. / hier à 12:21

Aigle, Floriane Galaud