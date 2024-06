Nys fait parler sa puissance à Rüschlikon

Thibau Nys a remporté la 3e étape du Tour de Suisse entre Steinmaur et Rüschlikon (161,7 km). Le Belge de 21 ans a été le plus fort dans un sprint en montée où il a devancé le Britannique Stephen Williams et l'Italien Alberto Bettiol, nouveau maillot jaune.

"C'est génial, je rêvais de cette étape depuis longtemps", a confié le jeune coureur à la RTS, "tellement déçu" d'avoir chuté vendredi dernier lors du Grand prix du canton d'Argovie qu'il espérait remporter. En difficulté lundi lors de la première étape, il ne se sentait "pas très bien sur le vélo" ce mardi mais a été motivé par ses coéquipiers, "et finalement ça a marché". Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Le public a cru un moment que Marc Hirschi allait peut-être pouvoir l'emporter. Mais le coéquipier de Tadej Pogacar, qui a attaqué à 3 km de l'arrivée, s'est fait rattraper à 800m de la ligne. Le meilleur Suisse se nomme Jan Christen, 16e de l'étape à 3 secondes des meilleurs. Christen progresse de six rangs au général et pointe désormais à la 9e place d'un classement dominé par Alberto Bettiol. Christen est à 11 secondes du Transalpin qui ne devrait pas conserver le maillot jaune plus de 24 heures avec l'étape qui s'annonce mercredi. Le peloton attaquera en effet la quatrième étape de 171 km entre Rüschlikon et le sommet du col du Gothard. Une étape de montagne avec une arrivée en côte à plus de 2000m d'altitude. ats/lper