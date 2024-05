Marielle Giroud part avec un grand sourire et sans regret

Une glorieuse page du basketball suisse féminin s'est tournée mercredi passé avec l'annonce de la retraite de Marielle Giroud. La Valaisanne de 36 ans avec son palmarès impressionnant, riche de 31 titres sur la scène nationale, n'a jamais perdu de finale du championnat de Suisse!

A 36 ans, Marielle Giroud dit stop. Gravement blessée à un genou le 1er mars 2023, la reine du basketball helvétique a décidé de mettre un terme à sa carrière. "Je profite désormais de mes soirées, de sortir avec mes amis, au lieu d'aller m'entraîner", nous explique la souriante Martigneraine qui enseigne les sciences et le sport au cycle d'orientation de Sarine-Ouest à Fribourg. "Cette nouvelle vie me convient très bien après des années rythmées par les entraînements et les matches . La blessure c'était peut-être un signe pour que j'arrête".

Une page se tourne, un nouveau chapitre commence, comme elle nous l'a expliqué vendredi dernier dans la salle de St-Léonard. "Le basket m'a énormément apporté, j'ai rencontré des copines incroyables, j'ai pu voyager. J'ai sacrifié beaucoup de temps mais ça m'a apporté énormément. Ca m'a forgé le caractère et fait la personne que je suis"

Basket: Je n'aurais jamais imaginé jouer aussi longtemps - Marielle Giroud / RTS Sport / 5 min. / aujourd'hui à 05:14

Fribourg, Miguel Bao