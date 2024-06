Mumenthaler en or, Reais en bronze sur le 200m!

Incroyables Timothé Mumenthaler et William Reais! Le Genevois a décroché l'or du 200m des Championnats d'Europe à Rome, alors que le Grison a pris la 3e place.

On parlait d'un super samedi, on peut clairement parler de super lundi avec deux titres européens et une médaille de bronze pour la délégation helvétique qui en est à sept breloques.

Mais de là à imaginer deux médailles sur le 200m masculin, il y avait encore un monde. Sauf que Timothé Mumenthaler y est allé au culot. A son couloir 9, le Genevois de 21 ans a couru comme un vieux briscard. Débarrassé de son adversaire au couloir 8 pour faux départ, le longiligne sprinter a su profiter de cet isolement forcé. Après un excellent virage, il a su trouver le relâchement nécessaire pour dominer l'Italien Filippo Tortu et se parer d'or.

"Je peine à réaliser, c'est juste cool, a expliqué le Genevois au micro de la RTS. J'ai continué à piocher jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai senti que le virage était vraiment bien et je me suis concentré sur ma propre course pour aller chercher ce titre européen à 21 ans, je précise. En fait, je n'avais pas la pression d'aller chercher quelqu'un devant. C'était finalement un bon cadeau d'être au couloir 9."

La joie de Mumenthaler était encore plus grande puisqu'il a pu partager le podium avec le Grison William Reais. Il s'agit d'une 1re dans l'athlétisme helvétique avec deux athlètes sur un podium européen. Mumenthaler s'est imposé en 20''28 pour son record personnel, alors que William Reais a couru en 20''47.

>> A lire aussi : Angelica Moser remporte l'or à la perche!

ats/tzing