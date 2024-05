Elise Chabbey: "Je veux essayer d'aller remporter une médaille"

A 61 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, la cycliste genevoise Elise Chabbey nourrit de grandes ambitions. Championne de Suisse sur route en 2022 et jamais classée au-delà du top-10 sur les classiques auxquelles elle a pris part depuis 2 ans, la Suissesse a une réelle chance de ramener une médaille.

La course en ligne des Jeux olympiques d'été approche à grand pas, Chabbey y va avec la volonté de triompher et ne s'en cache pas: "Je veux essayer d'aller remporter une médaille, et j'espère la plus belle."

JO de Paris 2024 - J-61 : Elise Chabbey, coureuse cycliste suisse, est notre invitée spéciale (1/2) / Sport dimanche / 8 min. / aujourd'hui à 18:25

Alors que sa sélection pour les JO 2012 était une surprise de dernière minute - ancienne kayakiste, elle a participé à seulement 19 ans à la compétition K1, qu'elle a terminé au 20e rang -, où de son propre aveu elle a avant tout cherché à "profiter des Jeux, de l'atmosphère", la donne est cette fois-ci différente: "le but c'est vraiment de faire une performance."

Pour ce qui est de la course des JO, Chabbey s'attend à "une course très tactique (...) très difficile à contrôler et où tout peut arriver et où il va falloir saisir les bonnes opportunités." Avec une équipe de Suisse forte de quatre participantes, dont Marlen Reusser, les Suissesses peuvent y croire.

JO de Paris 2024 - J-61 : Elise Chabbey, coureuse cycliste suisse, est notre invitée spéciale (2/2) / Sport dimanche / 1 min. / aujourd'hui à 18:25

RTSsport