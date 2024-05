Une invitation pour l'équipe de Suisse

Battue aux tirs au but en barrage face à la Slovénie, l'équipe de Suisse disputera tout de même le championnat du monde 2025 (14 janvier-2 février en Croatie, au Danemark et en Norvège). La troupe d'Andy Schmid hérite de l'une des deux wild cards attribuées par la Fédération internationale (IHF).

La Suisse, invitée au même titre que les Etats-Unis, sera la seule des 18 équipes européennes en lice à figurer dans le 4e chapeau lors du tirage au sort. La sélection helvétique avait déjà reçu une wild card pour l'édition 2021, remplaçant alors au pied levé une Team USA contrainte de renoncer en raison du coronavirus deux jours avant le début du tournoi.

Dans un communiqué officiel, l'IHF écrit : «La Suisse obtient la Wild Card de l'IHF sur la base de plusieurs facteurs, dont la valeur sportive, puisqu'elle a été éliminée aux tirs au but par la Slovénie lors des qualifications Europe Phase 2, après que les 120 minutes réglementaires se soient soldées par une impasse, et la valeur commerciale, puisqu'après une analyse approfondie, elle a la plus grande portée.»

