Markus Wolf se lance dans la course à la présidence

La course à la présidence de Swiss Olympic a un nouveau concurrent. Après l'ex-conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold, Markus Wolf a présenté sa candidature.

C'est Swiss-Ski qui a annoncé soutenir le dossier de son ancien directeur général. "Markus Wolf possède une vraie personnalité de dirigeant. Il connaît sur le bout des doigts toutes les facettes du sport en général et du sport suisse en particulier", peut-on lire dans un communiqué de la fédération suisse de ski.

Election le 22 novembre

La candidature du Grison de 50 ans, également soutenue par Swiss Cycling, Swiss Hockey et Swiss Unihockey, vient à contre-pied du profil de politicienne qu'est celui de Metzler-Arnold (59 ans), proposé par Swiss Athletics en février. "Le fait que cette candidature soit lancée conjointement par des fédérations non olympiques et olympiques ainsi que des fédérations de sports d’été et d’hiver, montre que Markus Wolf est unanimement soutenu et joui d’une grande crédibilité due à son passé dans le sport suisse et à sa forte personnalité", poursuit le communiqué.

Les deux candidats espèrent succéder au Zurichois Jürg Stahl (56 ans), président de Swiss Olympic depuis 2017. L'élection aura lieu le 22 novembre prochain.

