Israël donne son feu vert à la reprise des négociations

L'hôpital al-Awda, dans le nord de la bande de Gaza, était toujours assiégé par l'armée israélienne jeudi, pour la cinquième journée consécutive, selon les déclarations à l'AFP du directeur par intérim de cet établissement situé à Jabalia.

"Nous sommes actuellement encore assiégés", a affirmé le docteur Mohammad Saleh jeudi après-midi. "Il y a des soldats dans la cour de l'hôpital et dans les maisons voisines", a-t-il précisé, décrivant des "tirs et des bombardements continus" en direction de l'établissement. "L'hôpital a été pris d'assaut (mercredi soir) et le personnel a été contraint de partir", raconte encore le Dr Saleh, "actuellement, il ne reste avec moi que 13 membres du personnel, 11 patients et deux femmes accompagnant des enfants blessés".

L'OMS s'était rendue dans cet hôpital fin avril pour livrer du matériel médical et du carburant - indispensable pour faire fonctionner les générateurs qui fournissent l'énergie à la bande de Gaza, assiégée et privée d'alimentation en électricité depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a plus de sept mois.

"Il n'y a plus aucun hôpital (ouvert) dans le nord de la bande de Gaza, donc s'il faut que nos patients soient évacués, ils n'auront nulle part où aller", a déclaré jeudi le Dr Saleh dans un communiqué partagé avec des organisations partenaires de l'hôpital, dont l'ONG belge Viva Salud.