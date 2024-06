Olaf Scholz demande aux alliés de "soutenir l'initiative de défense aérienne ukrainienne"

La Commission européenne a proposé de prolonger à nouveau d'un an, jusqu'au 4 mars 2026, la protection accordée aux réfugiés ukrainiens dans l'Union européenne. Cette proposition sera examinée jeudi par les ministres de l'Intérieur réunis à Luxembourg, qui devraient l'approuver. La directive avait été activée par l'UE le 4 mars 2022.

Les Ukrainiens fuyant la guerre déclenchée par la Russie bénéficient depuis mars 2022 d'un statut leur permettant de séjourner, de travailler et d'accéder à des aides dans l'Union européenne. Ils sont actuellement 4,2 millions dans ce cas.

"Compte tenu des attaques continues de la Russie contre les infrastructures civiles et vitales dans toute l'Ukraine, les conditions de retour des personnes dans le pays ne sont pas encore sûres et durables", indique l'exécutif européen, estimant que "les raisons pour lesquelles la protection temporaire a été introduite subsistent et qu'il convient de la proroger pour une année supplémentaire".

Les pays de l'UE accueillant le plus de réfugiés ukrainiens sont l'Allemagne (plus de 1,2 million), la Pologne (près d'un million) et la République tchèque (près de 400'000).