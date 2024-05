"Hit Me Hard And Soft", la pop sentimentale et existentielle de Billie Eilish

A 22 ans seulement, Billie Eilish a sorti le 17 mai son troisième album baptisé "Hit Me Hard And Soft". La chanteuse américaine y explore à nouveau les registres d'une pop émotionnelle en forme de journal intime, entre douceur sentimentale et noirceur existentielle.

D'emblée, sa fulgurante et sidérante entrée en matière musicale avec "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" en 2019 a marqué la pop. Alors âgée de seulement 18 ans, Billie Eilish livrait déjà un mature et habile télescopage de pop, hip-hop, électro, ballade, ukulélé ou lignes gothiques dans des morceaux nonchalants et mélodiquement déliés.

Avec un air désenchanté, la Californienne chantait la déprime, le suicide, le Xanax ou l'homosexualité comme personne, avec des caresses pop ouatées dans la voix. Si bien que sa cote de popularité a rapidement explosé et que son talent précoce s'est logiquement vu récompenser aux MTV Awards ou Grammy Awards, achevant de transformer Billie Eilish en phénomène générationnel et héroïne du mal-être adolescent.

Cinq ans et deux génériques de films à succès plus tard (le James Bond "Mourir peut attendre" et "Barbie"), son troisième album intitulé "Hit Me Hard And Soft" explore à nouveau les registres d'une pop émotionnelle en forme de journal intime. En dix chapitres, la chanteuse évoque l'échec amoureux, l'amour lesbien et la dépression ("L'amour de ma vie"), la pression du succès, l'apparence physique via la question de l'anorexie ("Skinny") ou la violation de sa sphère privée par un fan intrusif ("The Diner").

Sincérité du propos et minimalisme pop

Toujours avec la complicité de son frère Finneas O’Connell, multi-instrumentiste, compositeur et producteur, la chanteuse déroule une trame mélancolique entre instrumentations organiques et synthétiques. Le répertoire lancinant, parfois enluminé par un quatuor à cordes ou accéléré par des saillies électro-disco, colle à la sincérité du propos murmuré de Eilish en cultivant un minimalisme pop.

Entre douceur sentimentale et noirceur existentielle, authenticité et sophistication, ce troisième album parsemé de belles et évidentes mélodies reste ainsi fidèle à l'image ambivalente de son autrice. Mais "Hit Me Hard And Soft", par sa maîtrise tout en retenue et une dimension moins anxiogène, pourrait tout aussi bien ressembler à l'épilogue adulescent de la trilogie discographique de Billie Eilish.

Olivier Horner