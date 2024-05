Charles Aznavour, source d'inspiration durable des rappeurs

A l'occasion des cent ans de la naissance de Charles Aznavour, plongée dans l'univers du hip-hop qui aime sampler le répertoire très orchestré du chanteur: de l'Américain Dr Dre au Portoricain Bad Bunny via le Français Passi. Une histoire à laquelle Aznavour a contribué en déclarant sa flamme aux rappeurs.

Charles Aznavour est né il y a cent ans, le 22 mai 1924. Outre sa longue carrière débutée au milieu des années 1950 et achevée le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans, il est aussi un artiste dont les chansons ont été reprises autour du monde et dans toutes les langues.

Ses musiques ou celles de ses compositeurs ont été également samplées par quantité de producteurs de hip-hop américain comme francophone: de Dr Dre à Passi via Sniper ou Psy 4 de la rime. Ou plus récemment au coeur du reggaeton du Portoricain Bad Bunny qui dans "Monaco" reprenait allégrement un pan de "Hier encore".

Dr Dre en pince pour Aznavour

Il en va ainsi de "Parce que tu crois" (1966) d'Aznavour et "What's the Difference" (1999) de Dr Dre figurant sur l'album "2001", l'un des incontournables du gangsta rap américain. Musicalement, la partie instrumentale du titre est une version ralentie de l'introduction de la chanson d'Aznavour. Plus tard, en 1997, le rappeur et producteur va aussi intégrer un sample du titre aznavourien "A ma fille" pour son morceau intitulé "Firm Fiasco" avec en featuring Nas, AZ, Nature et Foxy Brown.

Si Aznavour a autant inspiré le hip-hop, c'est surtout grâce à ses chefs d'orchestre: "Charles Aznavour s'est entouré des meilleurs compositeurs et arrangeurs. Et beaucoup d'introduction de morceaux de son répertoire sont ainsi typiquement hip-hop dans leurs rythmiques ou alors il n'y a plus qu'une batterie à ajouter", estime dans l'émission Vertigo du 22 mai le producteur et DJ français Romain Dalmasso, alias Lord Funk. A New York, dans son magasin de disques durant les années 1990, Romain Dalmasso s'est mué en passeur et a fait découvrir des pépites oubliées ou non de la variété française à de nombreux artistes du hip-hop américain.

Charles Aznavour en duo avec Kerry James

En France, de nombreux artistes du rap ont également puisé dans le répertoire prolifique de Charles Aznavour, comptant plus de 1400 chansons. En 1998, le collectif de rap français Ideal J reprend ainsi l'instrumental des "Deux pigeons" sur le titre "Évitez". Au fil de "Emeutes" de Passi et "Le plaisir de l'effort" de Psy 4 de la rime, c'est un extrait de l'ouverture de "Désormais" (1969) qui s'entend. Une partie de guitare de "La Mamma" (1963) se retrouve quant à elle dans un titre de Sniper.

Si Aznavour estimait que les rappeurs étaient "les dignes héritiers des poètes" et s'était aventuré pour le dire dans un duo avec Kery James ("Dans l'ombre du show business", 2008), ceux-ci lui auront donc bien rendu son admiration en fouillant et en empruntant son patrimoine musical. Jusqu'à l'hommage de la chanson "Formidable" de Stromae.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Olivier Horner