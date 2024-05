Une centaine de camions d'aide sont arrivés à Gaza en une semaine grâce à la jetée installée sur la côte

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a salué la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ordonnant à Israël d'arrêter son offensive militaire à Rafah, en ajoutant toutefois qu'il s'attendait à ce que la plus haute juridiction de l'ONU "prenne une décision pour mettre fin à l'agression et au génocide contre notre peuple dans toute la bande de Gaza, et pas seulement à Rafah".

Pretoria a aussi salué cette décision "plus ferme" de la CIJ. "Il s'agit d'un ensemble de mesures provisoires beaucoup plus fermes dans leur formulation et d'un appel très clair à l'arrêt des hostilités", a déclaré la ministre des Affaires étrangères sud-africaine Naledi Pandor sur la chaîne nationale SABC.

L'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, a saisi fin décembre la CIJ, estimant que l'opération militaire israélienne à Gaza lancée en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre s'apparentait à un "génocide". Ce recours est encore en cours d'examen.