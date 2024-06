Le Hamas veut un "arrêt total de l'agression" pour accepter le plan de paix américain

Le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge palestiniens ont annoncé que six personnes avaient été tuées lors d'un raid de l'armée israélienne dans un village situé près de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Six hommes âgés de 21 à 32 ans ont été "abattus par les forces d'occupation dans la localité de Kafr Dan, district de Jénine", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé à Ramallah. Le Croissant-Rouge palestinien a pour sa part dit avoir transporté six personnes décédées de Kafr Dan.

L'armée israélienne a déclaré avoir mené une "opération antiterroriste" dans la région, au cours de laquelle quatre hommes ont été tués.

Mardi, des frappes israéliennes meurtrières ont également visé le centre de la bande de Gaza, où les forces armées israéliennes ont dit avoir "achevé une opération" dans l'est de Deir al-Balah et l'est d'al-Boureij.