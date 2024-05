Lourd bilan après une frappe russe contre un hypermarché de Kharkiv

- Au moins quatorze personnes ont été tuées et plus de 40 blessées samedi dans une frappe russe sur un supermarché de bricolage à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée d'"ignoble" cette attaque en plein jour sur une cible "clairement civile".

- La Russie a revendiqué samedi et dimanche la prise de deux nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine, dans une zone où Moscou grignote du terrain depuis des mois. En revanche, dans la région de Kharkiv (nord-est), l'assaut russe aurait été "arrêté" et les troupes de Vladimir Poutine seraient "enlisées", selon Kiev, qui dit mener des "actions contre-offensives" dans cette région.

- Près de 11'000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile dans la région de Kharkiv depuis l'offensive terrestre russe lancée le 10 mai dans cette zone frontalière, a déclaré jeudi son gouverneur.

RTSinfo