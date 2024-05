L'Ukraine ordonne de premières libérations de détenus pour combattre dans l'armée

Trois personnes ont été tuées et plus d'une quinzaine blessées mercredi dans des frappes ukrainiennes en Russie et dans les territoires occupés de l'est de l'Ukraine, ont affirmé les autorités locales.

Un homme a été tué et deux personnes ont été blessées par des fragments de drones ukrainiens abattus par les forces russes dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur local Viatcheslav Gladkov.

Par ailleurs, deux civils ont été tués et quatre blessés à Lyssytchansk -- ville conquise par l'armée russe en 2022 --, par des tirs ukrainiens qui ont endommagé des immeubles d'habitations, a affirmé sur Telegram le responsable de l'occupation russe dans la région.