L'armée russe revendique la prise d'un village dans l'Est de l'Ukraine mais serait "enlisée" autour de Kharkiv

Au moins deux personnes ont été tuées et 24 blessées samedi dans une frappe russe sur un supermarché de produits de construction à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. L'attaque aurait été réalisée à l'aide de deux bombes aériennes guidées.

"La Russie a porté un nouveau coup brutal à notre ville de Kharkiv samedi en plein milieu de la journée", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky sur Telegram. "À l'heure actuelle, on sait que plus de 200 personnes pourraient avoir été à l'intérieur. Tous les services sont déjà sur place pour aider à secourir les personnes et à éteindre l'incendie", a-t-il précisé.

Nombreux disparus

"Un grand nombre de personnes sont portées disparues. Il y a de nombreux blessés", a de son côté indiqué le maire Igor Terekhov. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens montraient le bâtiment, duquel s'échappe une énorme colonne de fumée noire. Selon les autorités, entre 10'000 et 15'000 m2 sont en feu.

Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé les alliés occidentaux de l'Ukraine à fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne à son pays. "Si l'Ukraine disposait de ces systèmes en suffisance et d'avions de combat modernes, de telles frappes russes auraient été impossibles", a-t-il plaidé.