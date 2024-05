La violoncelliste argovienne Sol Gabetta remporte le Grand Prix suisse de musique

L'Office fédéral de la culture a récompensé jeudi huit musiciennes et musiciens. La violoncelliste argovienne Sol Gabetta s'est vue décerner le Grand Prix suisse de musique 2024, doté de 100'000 francs. Parmi les autres lauréats figurent la musicienne genevoise Simone Aubert et le groupe bâlois Zeal & Ardor.



Musicienne aux talents multiples et soliste internationale incontournable, Sol Gabetta succède au jazzman Erik Truffaz comme Grand Prix suisse de musique. Née en Argentine en 1981, citoyenne suisse depuis 2018, elle a étudié à la Haute École de Musique de Bâle et vit depuis de nombreuses années dans la commune d’Olsberg, dans le canton d’Argovie. Elle y dirige le festival de musique de chambre Solsberg depuis sa création en 2006.

Sol Gabetta a acquis une notoriété sur la scène internationale en 2004, lorsqu’elle fait ses débuts au Lucerne Festival avec les Wiener Philharmoniker en tant que lauréate du Credit Suisse Young Artist Award. Soliste très prisée, elle s’est depuis lors produite avec les orchestres les plus prestigieux et des stars comme Cecilia Bartoli.

Outre le répertoire classique pour violoncelle, comme les œuvres de Vivaldi, Elgar et Beethoven, Sol Gabetta interprète régulièrement - lors de ses concerts et sur ses nombreux disques - des œuvres de musique contemporaine. Pendant de nombreuses années, elle a en outre présenté l’émission KlickKlack à la télévision bavaroise, transmettant ainsi sa passion pour la musique classique à un large public. Depuis 2005, elle enseigne également à l’Académie de Musique de Bâle.

En 2022, Sol Gabetta a déjà vu son mérite récompensé par le Prix européen de la culture, qui vient s’ajouter aux nombreux autres prix reçus au cours de sa carrière.

>> >> A écouter, un portrait de Sol Gabetta réalisé en 2021 : solgabetta.com - Julia Wesely Sol Gabetta, violoncelle polyglotte / L'Echo des Pavanes / 42 min. / le 13 septembre 2021

Les sept autres Prix suisses de musique

Parmi les sept autres gagnants et gagnantes du Prix suisse de musique, dotés chacun de 40'000 francs, figurent Simone Aubert, seule Romande à être distinguée cette année. La chanteuse et multinstrumentiste genevoise aux nombreux projets (Hyperculte, Tout Bleu, Massicot ou Yalla Miku) est récompensée aux côtés du compositeur tessinois Ivo Antognini, de la musicienne bâloise Leila Schayegh, du saxophoniste zurichois Tapiwa Svosve, de l’artiste sonore et visuel bernois Zimoun, du groupe electro-rock bâlois Zeal & Ardor et de la yodleuse lucernoise Simone Felber.

Cette talentueuse mezzo-soprano collabore d’ailleurs ponctuellement sur scène avec la Genevoise Simone Aubert .

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Troix Prix spéciaux

Les Prix spéciaux dotés de 25'000 francs, qui sont décernés à des institutions et à des figures importantes pour leur contribution à la scène musicale suisse, récompensent cette année le LUFF (Lausanne Underground Film & Music Festival), laboratoire de l'underground et des extrêmes, ainsi que le smem - Musée et centre suisse d’instruments de musique électronique à Fribourg et Somatic Rituals, collectif et label de Bâle reconnu sur la scène électronique internationale.

olhor

La remise des Prix suisses de musique aura lieu au Casino de Montbenon à Lausanne dans le cadre du Festival Label Suisse, le 12 septembre 2024.