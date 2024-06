"La petite vadrouille" de Bruno Podalydès, quand la croisière s’amuse en péniche

L'acteur et réalisateur français Benoît Podalydès signe une nouvelle comédie poétique et décalée intitulée "La petite vadrouille", sortie le 5 juin. Un film tendre sous forme de "canal-movie" en péniche avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain et Denis Podalydès.

Justine (Sandrine Kiberlain), son mari (Denis Podalydès) et toute leur bande d'amis pensent avoir trouvé une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent: organiser une fausse croisière romantique pour Franck (Daniel Auteuil), un gros investisseur, qui cherche à séduire une femme. Poésie, légèreté et humour potache sont au rendez-vous pour le onzième film comme réalisateur de Bruno Podalydès. Le long des canaux, au rythme des écluses, avec un Bruno Podalydès qui apparaît en capitaine de péniche déguisé comme un amiral, le film raconte une histoire de lutte des classes, révèle un mari jaloux et dévoile une femme tentant de fuir la monotonie de son couple. Daniel Auteuil en riche industriel fortuné tient un véritable rôle comique et participe, presque comme un spectateur, au vaudeville qui se joue à ses dépens. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Un film tendre qui manque de folie Bruno Podalydès est le réalisateur de grands films. Il a signé notamment "Comme un avion" en 2015 et "Les deux Alfred" en 2020. Selon les critiques du débat cinéma de l'émission Vertigo du 5 juin, au contraire de certaines de ses précédentes réalisations, "La petite vadrouille" s'avère un peu long pour son sujet et l'humour ne se voit pas soutenu par une véritable critique sociétale. "Ce que j'aime dans le cinéma de Bruno Podalydès, c'est la folie. Et là, dans 'La petite vadrouille', j'en trouve assez peu. Du moins, quand elle advient, elle est un peu trop cadrée, comme quand on traverse ces écluses et qu'il y a toujours une structure qui enferme. Mais ça reste agréable à voir", souligne Rafael Wolf, critique cinéma pour la RTS. Si "La petite vadrouille" semble être un film mineur dans la filmographique du réalisateur, pour Stéphane Gobbo, journaliste au quotidien Le Temps, certaines scènes très visuelles, voire prodigieuses, valent tout de même le détour: "Si on a de la tendresse pour Bruno Podalydès, on aura de la tendresse pour ce film". Lara Donnet