Le milliardaire suisse Jean-Claude Gandur choisit Caen pour son futur musée d'art

Le milliardaire suisse Jean-Claude Gandur a annoncé vendredi avoir choisi la ville française de Caen pour la construction du musée qui doit accueillir ses prestigieuses collections d'oeuvres d'art. Genève devait initialement les abriter, mais le projet a échoué.

Le futur bâtiment sera situé non loin du Mémorial de Caen et présentera les oeuvres et objets des collections abritées à Genève par la Fondation Gandur pour l'Art (FGA) depuis 2010, indique cette dernière dans un communiqué conjoint avec la municipalité de Caen. Le musée devrait ouvrir ses portes à l'horizon 2030.

Le musée de la FGA "développera un vaste programme de médiation et d'animation culturelles à destination notamment des jeunes" et souhaite "devenir un des hauts lieux de la vitalité culturelle et touristique de la ville et de la région", ajoute la fondation.

Jean-Claude Gandur souhaitait initialement déposer ses collections au Musée d'art et d'histoire de Genève, mais le projet a capoté et l'homme d'affaires, qui a fait fortune dans le pétrole, s'est tourné vers la France.

Un choix "mûrement réfléchi"

"Le choix de Caen, mûrement réfléchi, doit beaucoup aux liens que la ville et la Fondation Gandur pour l'Art entretiennent déjà depuis de nombreuses années", souligne le communiqué, citant deux grandes expositions de peintures présentées en 2020 et 2023 au Mémorial de Caen.

"Depuis la création de la Fondation en 2010, je rêve d'un grand musée qui serait un lieu de vie et de partage de ma collection (...) Aujourd'hui, ce rêve va devenir réalité et je suis heureux que ce soit à Caen", déclare Jean-Claude Gandur, cité dans le communiqué.

Les collections de la fondation Gandur sont très éclectiques et organisées en cinq domaines distincts: l'archéologie, les beaux-arts du 20e siècle, les arts décoratifs, l'ethnologie et l'art contemporain africain et de sa diaspora.

ats/boi