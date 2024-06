"TikTok-Ready Choreographies", manifeste solidaire et dansé de la force adolescente

A Vidy-Lausanne, du 6 au 8 juin, la danseuse et chorégraphe contemporaine Anna-Marija Adomaityte revisite avec sept interprètes adolescentes le monde de TikTok. Le spectacle "TikTok-Ready Choreographies" fascine par puissance collective.

Un plan fixe et vertical de quelques secondes. Juste le temps de diffuser couplet et refrain pour danser sa "choré" face caméra. Et hop, l'affaire est balancée sur TikTok et on verra bien si ça percute au-delà du cercle des best friends. Toutes pareilles, ces millions de jeunes filles qui dansent leur mini bout de gloire sur les réseaux sociaux? Toutes identiques ces chorégraphies sur fond de K-Pop, de Beyoncé ou de Dua Lipa? Au premier regard oui. Sauf que, comme toujours, la réalité est bien sûr plus complexe.

>> A voir, sujet de l'émission Ramdam sur ce spectacle : Des danses Tik-Tok portées sur scène / Ramdam / 6 min. / jeudi à 23:15

De l'écran à la scène

Quand une chorégraphe de danse contemporaine découvre TikTok via ses petites cousines, cela donne d'abord un grand point d'interrogation devant le phénomène. Très vite pointe ensuite l'envie d'en savoir plus et de considérer toutes ces minis chorégraphies sans condescendance. "Certaines jeunes personnes l'emploient comme langage performatif et tentent de représenter leur corps en déconstruisant certains codes populaires". En une phrase, Anna-Marija Adomaityte, bientôt 30 ans et à des années-lumière de TikTok, transforme l'application tant redoutée des parents en creuset d'une nouvelle esthétique au potentiel libérateur.

Pas sûr que les Chinois de ByteDance, la maison mère de TikTok, aient songé à une telle interprétation pour leur F1 des réseaux sociaux. On le rappelle: 1,7 milliard d'utilisateurs et utilisatrices de TikTok dans le monde. "Ne connaissant rien de TikTok, il m'a semblé essentiel de travailler avec des personnes qui en maîtrisent les codes et le vocabulaire", ajoute la chorégraphe lituanienne.

Après son bachelor en danse à la Manufacture de Lausanne, Anna-Marija Adomaityte a poursuivi avec un master de mise en scène. Depuis, elle contribue à l'aura de la scène romande de danse contemporaine avec des spectacles ("Workpiece" et "Pas de deux") visibles dans les grands rendez-vous internationaux de la danse d'aujourd'hui. Des petites annonces, des auditions et voici sur scène sept jeunes danseuses de 15 à 18 ans. La plupart n'a aucune formation de danse, mais toutes connaissent TikTok par coeur.

Un manifeste de puissance collective

Que nous montre le fruit de cette rencontre entre la danse contemporaine et celle effectuée par des adolescentes? Les quarante-cinq minutes de spectacle en compagnie de Mégane, Lou, Adriana, Edith, Louane, Charlotte et Alessia ne sont pas la compilation de leurs "chorés" préférées collées bout à bout. "Ça, on peut le trouver très facilement nous-même en allant sur TikTok", note Anna-Marija Adomaityte.

Les sept interprètes forment un ballet de super-héroïnes, gestes et regards parfaitement maîtrisés, millimétrés sur un tapis volant musical qui lance quelques clins d'œil à TikTok, notamment le sped-up, cette mode d'accélérer au maximum les tubes du moment. Jeunes jeunes danseuses et autant d'individualités, chacune avec son style, sa signature corporelle à laquelle s'ajoute des interactions, un mouvement communautaire à l'énergie interdépendante et solidaire.

En danse, on pourrait bien sûr dire que ça existe depuis Lully et qu'on appelle ça un ballet. Mais "TikTok-Ready Choreographies" va plus loin, transformant une pratique hautement égocentrée et individualiste en une sorte de manifeste de puissance collective. Un fascinant tour de force.

Thierry Sartoretti/sc