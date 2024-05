Les yeux grand fermés dédie l'édition de sa biennale d'art sonore à l'investigation

Du 23 au 26 mai à Genève, Les yeux grand fermés (LYGF), festival dédié à l'art sonore et radiophonique, revient pour une quatrième édition placée sous le signe de l'investigation. De quoi réjouir les amateurs et amatrices de "cinéma pour les oreilles".

Et si vous vous concentriez uniquement sur le son? Casque vissé aux oreilles, yeux fermés, vous écoutez une voix, un souffle, le vent dans les arbres et peu à peu une image naît dans votre cerveau, le paysage prend forme.

L'écoute de musique ou de podcasts étant souvent une activité solitaire, le festival Les yeux grands fermés vous propose de la transformer en expérience collective durant quatre jours, avec neuf séances de "cinéma pour l’oreille", une conférence dans le noir, des performances et un atelier de fiction radiophonique pour enfants.

L'investigation pour fil rouge

Après "la voix des animaux" ou encore "prendre la tangente", la thématique de cette année tourne autour de l'investigation. "On peut comprendre cette thématique de plein de manières, aussi bien politiques qu'intimes", explique Céline Carridroit, co-directrice du festival, dans le journal du 12h30 du 21 mai.

En investiguant le vaste monde ou une réalité plus intime, les créations sonores faites par des artistes et des journalistes éclairent de nouveaux horizons, et permettent au public de penser plus loin.

Huit heures d'écoute

Pour s'immerger dans ce monde de l'investigation, les organisatrices du festival proposent une nuit d'écoute consacrée à la première saison du podcast "Cerno, l'anti-enquête". Intrigué par deux tueurs en série sévissant dans les années 1980, le reporter Julien Cernobori a décidé d'en faire un podcast d'anti-enquête, sur les victimes.

Les 130 épisodes produits à ce jour reviennent sur les lieux des crimes, la vie du quartier, les témoignages de proches, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. "Il y a vraiment quelque chose du côté de la vie dans ce podcast, malgré son côté macabre", précise Clara Alloing, co-organisatrice de la manifestation.

Dans le cadre du festival, les séances d'écoute sont suivies de moments de partage entre le public et celles et ceux qui ont conçu les créations sonores. Parce que "vivre ce type d'expérience de manière collective, ça change tout", conclut Céline Carridroit.

Propos recueillis par Guillaume Rey

Adaptation web: Sarah Clément