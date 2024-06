La 48e édition de La Bâtie concentre ses forces artistiques à Genève

Pour sa 48e édition, du 29 août au 15 septembre, La Bâtie-Festival de Genève propose cinquante événements. Avec en têtes d'affiche la chorégraphe américaine Lucinda Childs, le metteur en scène libano-canadien Wajdi Mouawad ou le compositeur allemand Max Richter.

La manifestation pluridisciplinaire de la rentrée culturelle se déploiera dans 36 lieux du 29 août au 15 septembre. Avec moins de propositions transfrontalières, l'édition 2024 ne sera pas "le festival du Grand Genève, mais un grand festival à Genève", a déclaré mardi devant les médias Claude Ratzé, le directeur de La Bâtie.

Si l'ambition de cette l'édition est réduite au niveau géographique, elle ne l'est pas en termes de propositions. Une cinquantaine de groupes, compagnie et artistes internationaux et suisses sont programmés, de grands noms de la danse, du théâtre et de la musique, des découvertes et des talents prometteurs. La moitié des spectacles, dont neuf créations, seront présentés en première romande.

Repères générationnels

Parmi les artistes incontournables figurent la chorégraphe new-yorkaise Lucinda Childs avec un spectacle dansé en trois pièces collectives et un solo, le compositeur allemand Max Richter, qui inaugurera son nouvel album et sa tournée mondiale à La Bâtie, l'organiste américaine Kali Malone, le groupe français Isaac Delusion, le metteur en scène libano-canadien Wajdi Mouawad avec une pièce de six heures intitulée "Racine carrée du verbe être" ou encore le metteur en scène hongrois Kornél Mundruczó. Quant à la Polonaise Marta Górnicka, elle viendra avec vingt-et-une femmes âgées de 9 à 71 ans et un spectacle choral sur guerre et la violence.

Le festival accueillera encore Yuval Rozman et sa pièce "Ahouvi", Tim Etchells et "L'addition", ainsi que deux spectacles de cirque contemporain. En musique, "ce sera certainement la dernière occasion" d'entendre les Genevois de The Young Gods interpréter la pièce "in C" de Terry Riley, selon le programmateur Thomas Van Daele, qui se réjouit aussi de recevoir Hatis Noit, Loverman, Nabihah Iqbal, Marguerite Thiam et KNOBIL.

Du côté des créations, La Ribot présentera "Juana ficción", une pièce déambulatoire avec de la musique live, Maya Bösch adaptera pour deux comédiens "Dans la solitude des champs de coton", de Bernard-Marie Koltès, et Thomas Hauert dansera son solo "Troglodyte". Le collectif Dreams Come True explorera les repères culturels générationnels dans "L'âge de nos idées".

Deux focus thématiques

Au niveau thématique, La Bâtie reprend deux focus, l'un sur le genre, les identités et les féminismes, avec notamment "Ophelia's Got Talent" de l'Autrichienne Florentina Holzinger qui mêle danse et performance. L'autre focus explorera les questions décoloniales, comme la restitution de restes humains et les relectures de l'histoire de l'art, a indiqué Simone Toendury, programmatrice.

Et comme le festival de la rentrée est aussi synonyme de fête, sept soirées de DJ sets sont prévues avec des artistes internationales et suisses. Elles auront lieu à la Fonderie Kugler, transformée en lieu central pour l'occasion.

