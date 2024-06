Dans "Bodkin" sur Netflix, un podcasteur mène l'enquête sur la lande irlandaise

A Bodkin, un coin perdu d'Irlande où la bière coule autant que la pluie sur les prairies, un podcasteur entêté veut résoudre la disparition inexpliquée de trois villageois. Une histoire que les gens du coin ont préféré oublier. "Bodkin" est à découvrir sur Netflix depuis le 9 mai 2024.

Produit par les Obama et leur Higher Ground Production, ce qui tranche avec leurs documentaires engagés, "Bodkin" s'inscrit dans une lignée de séries divertissantes calibrées pour la plateforme Netflix. Entre comédie sombre, thriller frisquet et polar humide, "Bodkin" met en scène Gilbert Power (Will Forte), un podcasteur américain qui s'offre une escapade sur les terres de ses ancêtres. Une virée irlandaise dans un décorum superbe avec ses pubs à touristes et ses villageois authentiques qui se méfient de l'étranger fouineur.

Il faut dire que Gilbert a rejoint Bodkin afin de résoudre un "cold case". Malgré l'aide de la jeune recherchiste timide Emmy (Robyn Cara) et de Dove (Siobhan Cullen), une journaliste rageuse du Guardian, l'enquête à peine entamée s'enlise. Elle avance à pas de mouton alors que les langues ne se délient pas si facilement dans ce coin perdu du West Cork. Personne ne souhaite parler de ces trois villageois disparus il y a vingt-sept ans et dont les corps n'ont jamais été retrouvés.

Accroître ses followers

Résoudre cette affaire serait pourtant la garantie pour Gilbert de se relancer, d'accroître ses followers et ses revenus en chute libre, le podcast n'étant définitivement pas la solution pour faire fortune. "Mais qui écoute ce genre de machin?" Voilà une phrase qui revient très souvent dans la bouche des villageois. Régulièrement moqué, Gilbert s'accroche néanmoins. A force de fouiner, le trio découvre une vérité moins sordide qu'imaginée, mais une vérité tout de même. A Bodkin, tout le monde cache quelque chose, à l'image de ces nonnes qui n'en ont que l'apparence!.

Le scénario, volontairement trouble et tarabiscoté, fonctionne en poupées russes, les enquêteurs amateurs allant de découvertes fracassantes en révélations hallucinantes. Ainsi, l'histoire, telle une anguille, file entre les doigts, reléguant l'enquête au second plan.

Will Forte (Gilbert) et Robyn Cara (Emmy) dans la série "Bodkin". [Netflix - Enda Bowe]

Des personnages contraires

L'intérêt se focalise surtout sur les relations qui unissent les différents personnages, notamment ceux de Gilbert et Dove, aux antipodes. Trop précieux, pas téméraire, Gilbert le crédule un peu nouille pour ne pas dire andouille se heurte à Dove et son flair, une Irlandaise en colère, spécialiste du scoop, sommée par son rédacteur en chef d'accompagner à contrecœur ce podcasteur.

Le naïf patient qui base sa recherche de la vérité sur la sincérité, la bienveillance, l'écoute et l'amitié doit composer avec l'impatiente fonceuse qui ne se perd jamais en circonvolutions et ronds de jambe pour bousculer son monde et avancer. Quand elle veut une réponse, Dove l'obtient dans la seconde, peu importe la méthode. Ces deux approches radicalement opposées nourrissent la comédie.

Il convient aussi d'ajouter une strate supplémentaire liée au passé de Dove. Des flashbacks particulièrement troublants lui reviennent et éclairent sous une autre lumière ce personnage et son attitude, le rendant de plus en plus aimable au fil des épisodes. "Bodkin", cette série qui ne révolutionne pas le genre mais reste honnête, saura ravir celles et ceux qui aiment les histoires qui privilégient les personnages à l'intrigue.

Philippe Congiusti/mh